Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Scene intime în văzul tuturor, într-un club din Oradea. Protagoniştii, doi agenţi de la Crimă Organizată

Un scandal sexual zguduie poliția din Oradea. Doi agenți de la Crimă Organizată, un bărbat şi o femeie, au fost trimiși în judecată la doi ani după ce au fost surprinși în timp ce întrețineau acte intime într-un club din oraș.

de Iulia Pop

la 11.03.2026 , 16:54

Scenele explicite au avut loc în văzul tuturor clienților și au fost surprinse și de camerele de supraveghere. Daţi afară din club, cei doi ar fi trecut la scandal în toată regula.

La finalul luni trecute, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor au decis trimiterea celor doi poliţişti în judecată pentru ultraj contra bunelor moravuri, infracţiune care de regulă se pedepseşte cu închisoarea de la trei luni la doi ani sau amendă.

Faptele s-ar fi consumat în 20 decembrie 2024, într-un club foarte cunoscut din Oradea, iar cei doi agenţi de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate, un bărbat şi o femeie, sunt acuzaţi că au întreţinut acte sexuale explicite în văzul tuturor clienţilor din local, iar momentul lor de pasiune a fost surprins şi de camerele de supraveghere.

Articolul continuă după reclamă

Între timp, cei doi nu mai activează în cadrul BCCO Bihor, iar poliţia spune că sunt puşi la dispoziţia Inspectoratului, cu atribuţii limitate, firesc, până la finalizarea acestui proces. Acum instanţa trebuie să decidă ce pedeapsă vor primi.

Iulia Pop
Iulia Pop Like

Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc.

scene intime oradea club bcco bihor scandal
Înapoi la Homepage
Miliardarii români care au o avere de peste două ori mai mare ca a lui Ion Ţiriac! Topul afaceriştilor de la noi
Miliardarii români care au o avere de peste două ori mai mare ca a lui Ion Ţiriac! Topul afaceriştilor de la noi
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Gheorghe Mustață, reacție dură după ce meciul FCSB – Metaloglobus a fost mutat de trei ori: „Suporterii n-au nicio putere!”
Gheorghe Mustață, reacție dură după ce meciul FCSB – Metaloglobus a fost mutat de trei ori: „Suporterii n-au nicio putere!”
Un val de aer polar ajunge peste România, luna aceasta. Când se răcește vremea în martie: Prognoza ANM arată și inversiuni termice
Un val de aer polar ajunge peste România, luna aceasta. Când se răcește vremea în martie: Prognoza ANM arată și inversiuni termice
Ce spune SRI despre riscul de atac terorist! Mesaj de ultimă oră despre nivelul de alertă
Ce spune SRI despre riscul de atac terorist! Mesaj de ultimă oră despre nivelul de alertă
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteți de acord ca SUA să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale operaţiuni în Iran?
Observator » Evenimente » Scene intime în văzul tuturor, într-un club din Oradea. Protagoniştii, doi agenţi de la Crimă Organizată