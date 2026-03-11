Un scandal sexual zguduie poliția din Oradea. Doi agenți de la Crimă Organizată, un bărbat şi o femeie, au fost trimiși în judecată la doi ani după ce au fost surprinși în timp ce întrețineau acte intime într-un club din oraș.

Scenele explicite au avut loc în văzul tuturor clienților și au fost surprinse și de camerele de supraveghere. Daţi afară din club, cei doi ar fi trecut la scandal în toată regula.

La finalul luni trecute, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor au decis trimiterea celor doi poliţişti în judecată pentru ultraj contra bunelor moravuri, infracţiune care de regulă se pedepseşte cu închisoarea de la trei luni la doi ani sau amendă.

Faptele s-ar fi consumat în 20 decembrie 2024, într-un club foarte cunoscut din Oradea, iar cei doi agenţi de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate, un bărbat şi o femeie, sunt acuzaţi că au întreţinut acte sexuale explicite în văzul tuturor clienţilor din local, iar momentul lor de pasiune a fost surprins şi de camerele de supraveghere.

Între timp, cei doi nu mai activează în cadrul BCCO Bihor, iar poliţia spune că sunt puşi la dispoziţia Inspectoratului, cu atribuţii limitate, firesc, până la finalizarea acestui proces. Acum instanţa trebuie să decidă ce pedeapsă vor primi.

