România şi Ucraina vor construi drone împreună prin programul european SAFE - Surse

Preşedintele Volodimir Zelenski, sosit în România pentru o vizită oficială, ar urma să anunţe azi alături de preşedintele Nicusor Dan că România şi Ucraina vor construi drone împreună.

Cei doi şefi de stat Volodimir Zelenski şi Nicuşor Dan, ar urma să anunţe astăzi, la Bucureşti, un joint venture România-Ucraina prin care cele două ţări să construiască împreună drone, în cadrul programului european SAFE, prin care statele UE își dezvoltă capacitățile de apărare și producția militară, au declarat surse politice pentru Observator. Nu este clar dacă memorandumul, care este încă în negociere, va fi semnat tot astăzi.

Zelenski a aterizat la Bucureşti în jurul orei ore 11.30 şi urmează să fie primit la Palatul Cotroceni de preşedintele Nicuşor Dan, în jurul orei 13.30. Cei doi vor avea o conferinţă de presă la ora 15.00. Preşedintele Ucrainei se va vedea apoi şi cu şeful Guvernului, Ilie Bolojan, dar şi de alţi oficiali români.

Potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, consultările bilaterale la nivel înalt vor avea loc în contextul împlinirii recente, la 24 februarie, a patru ani de la declanşarea de către Rusia a războiului de agresiune împotriva Ucrainei. România a oferit, încă din primele zile, sprijin multidimensional Ucrainei şi contribuie în prezent la eforturile internaţionale pentru o pace justă şi durabilă, însoţită de garanţii de securitate solide pentru Ucraina.

Agenda discuţiilor dintre preşedinţii celor două ţări va include teme care să faciliteze consolidarea unei relaţii bilaterale cuprinzătoare, constructive, orientate spre viitor. "Discuţiile se vor axa pe dezvoltarea dialogului politic, intensificarea cooperării economice, cooperarea sectorială în domenii precum energia şi industriile de apărare, dezvoltarea conectivităţii şi de proiecte transfrontaliere, dar şi pe rolul României în procesul de reconstrucţie a Ucrainei", se arată în comunicat.

De asemenea, cei doi şefi de stat vor avea un schimb de opinii privind aspecte de actualitate, precum procesul de extindere a Uniunii Europene, relaţia transatlantică, situaţia de securitate în regiunea Mării Negre şi evoluţiile de ultimă oră la nivel regional şi global. În egală măsură, preşedintele României se va referi la necesitatea avansării dialogului bilateral în domeniul respectării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române din Ucraina, inclusiv dreptul la educaţie în limba maternă, precizează sursa citată.

Totodată, Volodimir Zelenski va avea, la Palatul Victoria, o întrevedere cu prim-ministrul Ilie Bolojan. Potrivit unui comunicat al Guvernului, pe agenda discuţiilor se vor afla teme care privesc cooperarea bilaterală şi în plan european.

