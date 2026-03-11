Antena Meniu Search
6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes

6 români se află în topul celor mai bogați oameni ai lumii, potrivit revistei Forbes. Printre aceștia se numără Ion Țiriac, proprietarii Dedeman sau Ion Stoica și Matei Zaharia.

de Redactia Observator

la 11.03.2026 , 11:28
Potrivit Profit.ro, antreprenorii Ion Stoica și Matei Zaharia, co-fondatori ai companiei americane de software Databricks, s-au menținut și în 2006 pe primul loc printre miliardarii români, cu averi nete de 5 miliarde de dolari fiecare.

Topul celor mai bogați români

Cei doi sunt urmați în clasamentul miliardarilor români de Ion Țiriac (locul 1.817 în topul global), cu o avere netă estimată la 2,3 miliarde de dolari, în creștere de la 2,1 miliarde de dolari anul trecut. Dragoș Pavăl, co-fondatorul Dedeman și potențial viitor proprietar al lanțului de retail Carrefour România, alături de fratele său, Adrian, ocupă locul al patrulea (1.952 global), cu o avere de 2,1 miliarde de dolari, față de 2 miliarde de dolari în 2025.

Adrian Pavăl (locul 2.696 global) este creditat de Forbes cu o avere de 1,4 miliarde de dolari, de asemenea în creștere cu 100 de milioane de dolari de la an la an. Daniel Dines, cel mai bine clasat român în top în 2021 și 2022, mulțumită participației deținute la compania de software UiPath, ocupă ultima poziție în clasamentul miliardarilor români din acest an, cu o avere estimată la 1,3 miliarde de dolari, în scădere de la 1,4 miliarde de dolari în 2025. Dines a coborât 433 de poziții în ierarhia globală, până pe locul 2.789.

