Noi atacuri cu drone în Orientul Mijlociu. Aeroportul Internațional Kuwait, lovit

Autorităţile din Kuweit anunţă că atacuri cu drone au provocat pagube aeroportului internaţional din capitală, după ce acesta a fost din nou ţinta atacurilor Iranului, relatează AFP.

Joi dimineaţă, în centrul oraşului Dubai s-au auzit explozii, dintre care una foarte puternică, în timp ce Iranul continuă să vizeze Golful Persic ca răspuns la atacurile israeliano-americane pe teritoriul său. O jurnalistă AFP a văzut mici nori de fum disipându-se deasupra unui cartier rezidenţial din capitala comercială a Emiratelor Arabe Unite în minutele care au urmat exploziilor.

De asemenea, Ministerul Apărării din Arabia Saudită a anunţat joi că a interceptat o dronă care se îndrepta spre câmpul petrolier Shaybah, acesta fiind al treilea incident de acest tip semnalat în aceeaşi zi. Dronele au survolat frecvent zona în această săptămână.

Ministerul de Interne din Bahrein a cerut joi locuitorilor din mai multe localităţi să rămână în case după un atac, atribuit Iranului, asupra unor rezervoare de hidrocarburi. Ministerul îndeamnă locuitorii din "Hidd, Arad, Qalali şi Samaheej să rămână în casele lor şi să închidă ferestrele şi sistemele de ventilaţie ca măsură de precauţie împotriva efectelor potenţiale ale fumului unui incendiu" pe care autorităţile încearcă să-l stingă, potrivit unui mesaj publicat pe X. Anterior, ministerul denunţase "un atac iranian asupra rezervoarelor de combustibil de la o instalaţie din guvernoratul Muharraq".