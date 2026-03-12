Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Observator » Ştiri externe » Război în Iran, ziua 13. Preţul petrolului urcă iar spre 100$ pe baril. Mai multe petroliere, lovite în Golf

Live Text Război în Iran, ziua 13. Preţul petrolului urcă iar spre 100$ pe baril. Mai multe petroliere, lovite în Golf

Două petroliere au fost incendiate în apele irakiene, iar preţul petrolului urcă iar spre 100 de dolari pe baril. Iranul ţine economia globală ostatică după ce a blocat Strâmtoarea Ormuz. Preţul mediu naţional al benzinei în Statele Unite a depăşit în această săptămână pragul de 3,50 dolari pe galon, atingând cel mai ridicat din 2024, iar SUA ar fi pierdut peste 11 miliarde de dolari în prima săptămână a războiului. Un oficial iranian l-a numit "Satana" pe preşedintele SUA, Donald Trump, care a declarat că războiul cu Iranul a fost câştigat.

de Redactia Observator

la 12.03.2026 07:24
Război în Iran, ziua 13. Preţul petrolului urcă iar spre 100$ pe baril. Mai multe petroliere, lovite în Golf Război în Iran, ziua 13. Preţul petrolului urcă iar spre 100$ pe baril. Mai multe petroliere, lovite în Golf X/sentdefender Galerie (2)
Cuprins
Sorteaza dupa:
12.03.2026, 11:42

Noi atacuri cu drone în Orientul Mijlociu. Aeroportul Internațional Kuwait, lovit

Autorităţile din Kuweit anunţă că atacuri cu drone au provocat pagube aeroportului internaţional din capitală, după ce acesta a fost din nou ţinta atacurilor Iranului, relatează AFP.

Joi dimineaţă, în centrul oraşului Dubai s-au auzit explozii, dintre care una foarte puternică, în timp ce Iranul continuă să vizeze Golful Persic ca răspuns la atacurile israeliano-americane pe teritoriul său. O jurnalistă AFP a văzut mici nori de fum disipându-se deasupra unui cartier rezidenţial din capitala comercială a Emiratelor Arabe Unite în minutele care au urmat exploziilor.

De asemenea, Ministerul Apărării din Arabia Saudită a anunţat joi că a interceptat o dronă care se îndrepta spre câmpul petrolier Shaybah, acesta fiind al treilea incident de acest tip semnalat în aceeaşi zi. Dronele au survolat frecvent zona în această săptămână.

Ministerul de Interne din Bahrein a cerut joi locuitorilor din mai multe localităţi să rămână în case după un atac, atribuit Iranului, asupra unor rezervoare de hidrocarburi. Ministerul îndeamnă locuitorii din "Hidd, Arad, Qalali şi Samaheej să rămână în casele lor şi să închidă ferestrele şi sistemele de ventilaţie ca măsură de precauţie împotriva efectelor potenţiale ale fumului unui incendiu" pe care autorităţile încearcă să-l stingă, potrivit unui mesaj publicat pe X. Anterior, ministerul denunţase "un atac iranian asupra rezervoarelor de combustibil de la o instalaţie din guvernoratul Muharraq".

Facebook Instagram Whatsapp Copy
12.03.2026, 11:09

Criza din transportul maritim scumpeşte şi gazele naturale

Cotaţia gazelor naturale în Europa înregistra joi dimineaţă o tendinţă asemănătoare cu creşterea cotaţiilor la petrol, pe măsură ce problemele cu transporturile maritime se extind în Orientul Mijlociu. Pieţele se pregătesc pentru perturbări care vor continua timp de câteva luni, scrie Bloomberg.

Contractele futures de referinţă au crescut pentru a doua zi consecutivă, înregistrând un avans de până la 7,7% şi recuperând o parte din pierderile de la începutul săptămânii. Aceasta în contextul în care au apărut semne suplimentare de tensiune pe pieţele energetice globale, după ce un important terminal de export de petrol din Oman a fost evacuat, iar două petroliere au fost lovite în apele irakiene.

Dimineaţa, la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, cotaţiile futures la gaze naturale erau în creştere cu 3,4%, până la 51,67 de euro pentru un megawatt-oră (MWh).

Analiştii băncii Morgan Stanley şi-a majorat previziunile privind preţurile europene la gaze pentru restul anului, deoarece regiunea trebuie să atragă cantităţi mari de gaze lichefiate în timpul verii pentru a-şi reumple depozitele golite. Banca americană mizează o întrerupere de cel puţin o lună a producţiei de gaze lichefiate în Qatar, ceea ce va elimina complet surplusul global de GNL care era aşteptat anterior pentru 2026.

Începând de săptămâna trecută, conflictul din Orientul Mijlociu a închis facilitatea Ras Laffan din Qatar, cea mai mare instalaţie de export de gaze lichefiate din lume, şi a oprit traficul prin Strâmtoarea Ormuz. Aceasta a redus aprovizionarea globală cu GNL cu aproximativ 20%, provocând o creştere bruscă a preţurilor gazelor naturale din Asia şi Europa şi îngrijorări cu privire la presiunile inflaţioniste şi ramificaţiile economice.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
12.03.2026, 11:07

Iranul ar urma să permită trecerea petrolierelor sub pavilion indian prin strâmtoarea Ormuz

Iranul le va permite petrolierelor sub pavilion indian să tranziteze Strâmtoarea Ormuz, prin care trec aproximativ 40% din importurile de ţiţei ale Indiei. Declaraţia a fost făcută joi de o sursă indiană, însă o sursă iraniană aflată în afara ţării a negat că s-ar fi ajuns la un astfel de acord, relatează Reuters.

Ministerul de Externe indian şi ambasada iraniană la New Delhi nu au răspuns imediat unor solicitări de a comenta informaţia. Sursa indiană a refuzat să fie numită, invocând faptul că nu este autorizată să discute cu media, în timp ce sursa iraniană a atras atenţia că respectiva chestiune este sensibilă. Un vas thailandez care se îndrepta spre portul indian Kandla din vestul ţării a fost atacat miercuri în strâmtoarea Ormuz, provocând reacţii critice din partea New Delhi.

India deplânge faptul că navigaţia comercială a devenit o ţintă a atacurilor militare în timpul conflictului în desfăşurare din Vestul Asiei, a precizat miercuri seară Ministerul de Externe de la New Delhi.

"Vieţi preţioase, inclusiv cele ale unor cetăţeni indieni, au fost deja pierdute în astfel de atacuri multiple într-o fază timpurie a conflictului, iar intensitatea şi gravitatea acestor atacuri par să fie în creştere", a adăugat sursa citată.

Ministrul de externe indian, S. Jaishankar, a avut o conversaţie telefonică cu omologul său iranian Seyed Abbas Araghchi anterior în cursul săptămânii şi au discutat despre securitatea traficului maritim prin strâmtoarea Ormuz, printre alte lucruri, potrivit unei relatări iraniene privitoare la discuţie.

Închiderea aproape completă a strâmtorii a obligat India, al treilea consumator mondial de petrol, să caute alternative precum creşterea cantităţilor cumpărate din Rusia, notează Reuters.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
12.03.2026, 09:46

Italia anunță că o bază militară din Kurdistanul irakian a fost atacată

O bază militară italiană din Kurdistanul irakian a fost lovită de o rachetă în cursul nopții, însă nu au fost raportate victime, a anunțat joi Ministerul italian al Apărării, potrivit Reuters

"O rachetă a lovit baza noastră din Erbil. Nu există morți sau răniți în rândul personalului italian. Toți sunt bine", a transmis ministerul pe platforma X, la scurt timp după miezul nopții.

Ministrul Apărării, Guido Crosetto, a fost în contact permanent cu comandanții militari de rang înalt în legătură cu incidentul, a mai precizat instituția.

La rândul său, ministrul de Externe, Antonio Tajani, a scris într-un mesaj separat pe X că militarii italieni s-au adăpostit într-un buncăr și că sunt "în siguranță și nevătămați".

Italia are aproximativ 300 de militari la Erbil, unde participă la instruirea forțelor de securitate kurde, potrivit Ministerului Apărării.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
12.03.2026, 08:06

Preţul petrolului se aproapie de 100 de dolari pe baril

În ultimele ore, prețul petrolului Brent a atins 100 de dolari pe baril, după ce a crescut cu 9% joi, pe piețele din Asia, scrie BBC. La momentul actual, preţul petrolului Brent a ajuns la 98 de dolari. 

Prețurile petrolului nu s-au stabilizat nici după ce zeci de țări, inclusiv Statele Unite și Marea Britanie, au anunțat că vor elibera cantități record din rezervele strategice de urgență.

Iranul și-a continuat, de asemenea, amenințările la adresa navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, un punct de trecere pentru aproximativ o cincime din petrolul mondial.

Petrolul tranzacționat în SUA a crescut și el cu 9%, ajungând la 95,27 dolari. Prețurile petrolului au depășit 110 dolari pe baril luni și au fluctuat puternic de atunci.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
12.03.2026, 07:19

SUA au pierdut 11,3 miliarde de dolari în prima săptămână a războiului

Prima săptămână a războiului împotriva Iranului a costat Statele Unite peste 11,3 miliarde de dolari, potrivit unui briefing al Pentagonului pentru membrii Congresului, afirmă New York Times, potrivit AFP.

Potrivit ziarului, care citează surse anonime care au participat la briefingul ţinut marţi, această cifră exclude multe costuri legate de pregătirea atacurilor, sugerând că suma finală ar putea fi mult mai mare.

Oficiali ai Pentagonului au declarat anterior Congresului că a fost folosită muniţie în valoare de 5,6 miliarde de dolari în primele două zile de lovituri aeriene împotriva Iranului, o cifră care depăşeşte cu mult estimările anterioare, potrivit presei americane.

Administraţia Trump nu a furnizat o evaluare publică a costului conflictului pe care l-a declanşat pe 28 februarie împreună cu Israelul.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
12.03.2026, 07:17

Iranul intenţionează să atace "centre economice şi bănci" din Golf

Armata iraniană a afirmat miercuri că intenţionează acum să atace "centre economice şi bănci" din Golf. Declaraţia vine după un atac israeliano-american asupra unei sucursale bancare din Teheran, relatează AFP.

"Inamicul ne-a dat mână liberă pentru a viza centre economice şi bănci" aparţinând Statelor Unite şi Israelului din regiune, a declarat sediul central al Khatam al-Anbiya, afiliat Corpului Gărzilor Revoluţionare Islamice, potrivit unui comunicat difuzat la televiziunea naţională.

Conform presei locale, un atac aerian israeliano-american "a ucis angajaţi" ai unei bănci din capitală care lucrau "în mod excepţional" pentru a se pregăti pentru salariile lunare.

"O sucursală a celei mai vechi bănci din ţara mea a fost bombardată în timp ce era plină de angajaţi", a declarat miercuri ministrul de externe Abbas Araghchi, adăugând pe X că forţele armate "vor răzbuna această crimă".

El nu a prezentat un bilanţ după acest atac, mai scrie AFP.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
12.03.2026, 07:15

"Trump este Satana", declară un consilier militar al liderului suprem Mojtaba Khamene

Un consilier militar al noului lider suprem iranian Mojtaba Khamenei a afirmat miercuri că preşedintele american Donald Trump este "Satana", promiţând totodată că ţara sa va distruge Israelul, notează AFP.

"Trump este cel mai corupt şi mai stupid preşedinte american", a declarat Yahya Rahim Safavi la televiziunea de stat, numindu-l "Satana întruchipată".

"În Orientul Mijlociu, Israelul şi Iranul nu pot coexista. Unul dintre cei doi trebuie să rămână. Cel care va rămâne este Iranul, iar cel care va fi distrus este, fără îndoială, regimul sionist", a adăugat el.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
12.03.2026, 07:05

Iranul a incendiat două petroliere în apele irakiene

Iranul a incendiat două petroliere în apele irakiene, intensificând seria de atacuri asupra instalațiilor petroliere și a transportului din Orientul Mijlociu. Totodată, Teheranul avertizează că lumea ar trebui să se pregătească pentru un preț al petrolului de până la 200 de dolari pe baril, contrazicând declarațiile președintelui Donald Trump, care susține că Statele Unite au câștigat deja războiul, transmite Reuters.

Preţurile petrolului, care au crescut la începutul săptămânii la aproape 120 de dolari pe baril, înainte de a se stabiliza la aproximativ 90 de dolari, au crescut cu aproape 5% miercuri şi au continuat să crească joi pe pieţele asiatice, pe fondul temerilor reînnoite cu privire la întreruperea aprovizionării. Indicii principali ai bursei de pe Wall Street au scăzut, iar acţiunile din Asia au urmat acelaşi trend.

Iranul a clarificat că intenţionează să impună un şoc economic prelungit, purtătorul de cuvânt al comandamentului militar iranian declarând miercuri, în remarci adresate SUA: "Pregătiţi-vă pentru un preţ al petrolului de 200 de dolari pe baril, deoarece preţul petrolului depinde de securitatea regională, pe care voi aţi destabilizat-o".

Bărci iraniene încărcate cu explozibili par să fi atacat două tancuri de combustibil în apele irakiene, incendiindu-le şi ucigând un membru al echipajului, după ce proiectile au lovit trei nave comerciale în apele Golfului,  au declarat joi oficialii portuari, firmele de securitate maritimă şi de risc.

"Acest lucru pare să marcheze un răspuns direct şi puternic al Iranului la anunţul făcut peste noapte de AIE privind eliberarea unei rezerve strategice masive menite să calmeze preţurile în creştere", a declarat Tony Sycamore, analist la IG.

Iranul a vizat, de asemenea, rezervoarele de combustibil ale unei instalaţii din Muharraq, Bahrain, a declarat ministerul de interne.

Agenţia Internaţională pentru Energie, formată din marile naţiuni consumatoare de petrol, a recomandat miercuri eliberarea a 400 de milioane de barili din rezervele strategice globale pentru a atenua unul dintre cele mai grave şocuri petroliere din anii 1970, cea mai mare intervenţie de acest gen din istorie.

Trump a declarat că decizia AIE ”va reduce substanţial preţurile petrolului, pe măsură ce punem capăt acestei ameninţări la adresa Americii şi a lumii”.

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a declarat că Trump a autorizat eliberarea a 172 de milioane de barili din Rezerva strategică de petrol a SUA începând de săptămâna viitoare.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

iran orientul mijlociu sua stramtoarea ormuz
Înapoi la Homepage
Miliardarii români care au o avere de peste două ori mai mare ca a lui Ion Ţiriac! Topul afaceriştilor de la noi
Miliardarii români care au o avere de peste două ori mai mare ca a lui Ion Ţiriac! Topul afaceriştilor de la noi
Mesajul dureros transmis de trupa Holograf după ce basistul formației, Iulian Mugurel Vrabete, s-a stins din viață. Ce au transmis
Mesajul dureros transmis de trupa Holograf după ce basistul formației, Iulian Mugurel Vrabete, s-a stins din viață. Ce au transmis
Comentarii