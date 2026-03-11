Un pilot român de avioane de vânătoare F-16 a murit când încerca să salveze un câine căzut în bazinul bazei aeriene. Până să fie observat de colegi, a fost prea târziu. Căpitanul Octavian Palferenț era, la 30 de ani, unul dintre cei mai buni piloţi de vânătoare ai României. Parchetul Militar a deschis o anchetă.

"Am crescut cu capul în nori și eventual cu capul în nori am ajuns", spunea Octavian într-un podcast.

Pilot de avioane supersonice, căpitanul Octavian Palferenț, a murit într-o misiune nobilă: încerca să salveze un căţel maidanez căzut în apă la baza militară Borcea.

Totul s-a întâmplat într-un astfel de canal de colectare a apei din apropierea pistei, folosit și pentru stingerea incendiilor. Pilotul a vrut să salveze un câine căzut în apă, și fără să știe adâncimea, a intrat după el. Din cauza marginilor extrem de alunecoase și mult mai înclinate că aici, nu a mai reușit să iasă.

În baza Borcea sunt mai multe astfel de bazine, iar pilotul era singur când a sărit în apă. A fost descoperit de un coleg, dar prea târziu. Manevrele de resuscitare nu l au mai putut salva.

Vestea a venit ca un şoc pentru toţi cei care îl cunoşteau

"Un tragic accident, a vrut să ajute un animal de la înec, dar şi-a pierdut el viaţa. Băiatul, un exemplu în comunitatea noastră. Foarte cuminte, foarte ajutător", spune Florin Raţă, viceprimarul comunei Agăş, judeţul Bacău.

"Octavian, din suflet, s-a rupt o parte şi din inima mea alături de inima mamei tale. Ne pare nespus rau, ne-ai făcut mândri pe toată perioada vieţii tale şi ne vei face mândri şi de acolo în cer", spune Violeta Papară, fosta învăţătoare.

În urmă cu doi ani, căpitanul Octavian Palferenţ vorbea la Observator despre ce înseamnă viaţa de pilot pe un supersonic F16. La doar 30 de ani avea misiuni atât în baza militară din Câmpia Turzii, cât şi la cea din Borcea, unde a adunat peste 800 de ore de zbor la activ. A participat inclusiv la misiuni de urmărire a dronelor militare lansate de Federaţia Rusă, care se apropiau de România.

"Într-adevăr, mai am un moment din acela: da, mă, uite, sunt un F-16 pe cerul României. În capul fiecărui pilot e chestia asta. Când ești la zbor, te gândești la zbor. Când eşti acasă, te gândești la zbor", spunea Octavian Palferenț, într-un podcast.

Octavian se căsătorise în urmă cu zece luni şi locuia în Braşov, împreună cu soţia lui, şi ea cadru militar în aviaţie. Era mare iubitor de animale şi aşa se explică şi gestul de a sări în apă. Maidanezul a supravieţuit.

Moartea ofiţerului este anchetată de Parchetul Militar.

