Noi reguli pentru şoferi. Amenzile de circulaţie vor putea fi plătite, din nou poliţistului, pe loc. În plus, tinerii de 16 ani care conduc maşini de mici dimensiuni nu vor mai avea voie pe autostradă. Acestea şi alte propuneri ale Ministerului de Interne vor fi analizate de guvern, care va decide când se vor aplica.

La opt ani după ce plata amenzilor direct la poliţist a fost interzisă prin lege, autorităţile vor să revină la idee. Agentul va genera un cod QR pe care şoferul îl va scana cu telefonul şi va fi redirecţionat către o platformă de plată unde va achita amenda cu cardul bancar. Autorităţile pregătesc şi alte schimbări. Cererile legate de permisul de conducere să fie depuse online, iar şoferii să poată vedea fotografiile-dovezi pe baza cărora au fost amendaţi.

Şoferii care nu vor mai avea voie pe autostrăzi şi drumuri expres

"Cine contesta o măsură pentru că nu avea inainte dovada comiterii acelei fapte de care este incriminat, poate acum să se lămurească singur dacă vede fotografia care il poate acuza de fapta pe care a comis-o si astfel nu va mai merge la instanta sa conteste masura respectivă", a declarat Dan Jianu, fost şef Brigada Rutieră. De câteva zile, şoferii au acces online la istoricul amenzilor pe platforma Ministerului de Interne. Pot vedea direct şi câte puncte de penalizare au iar atunci cand se adună 15 puncte, sistemul le arată că dreptul de a conduce este suspendat si că trebuie să meargă la poliţie pentru a preda permisul.

"În trecut putea fi făcută o solicitare care era analizată iar conducătorii auto puteau merge să ridice acest înscris de la un ghișeu", a declarat Bogdan Ghebaur, Poliţia Română. Autorităţile pregătesc reguli noi şi pentru şoferii care au permis categoria B1. Nu vor mai avea voie să conducă pe autostrăzi şi pe drumuri expres. Acum, legislaţia permite accesul pe şosele rapide tuturor vehiculele care depășesc viteza de 50 de kilometri pe oră. Autorităţile avertizează că lipsa de experienţă a şoferilor tineri, combinată cu aglomeraţia, creşte riscul accidentelor.

Ana Grigore

