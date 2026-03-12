Rompetrol contrazice declarațiile lui Bogdan Ivan despre amânarea reviziei la Petromidia

Rompetrol Rafinare transmite că activitatea de producție din rafinăria Petromidia este oprită în prezent pentru lucrări de revizie programată, desfășurate conform unui calendar stabilit, contrazicând astfel declarațiile ministrului Energiei, Bogdan Ivan, conform cărora "a amânat temporar o revizie tehnică a rafinăriei."

Compania a precizat că lucrările aflate în desfășurare sunt necesare pentru funcționarea optimă și în condiții de siguranță a celei mai mari rafinării din România.

Potrivit Rompetrol, oprirea instalațiilor face parte dintr-un program tehnologic clar, care prevede revizii generale la fiecare patru ani și opriri tehnologice intermediare la fiecare doi ani.

"În prezent, activitățile de producție din rafinăria Petromidia sunt sistate pentru desfășurarea lucrărilor de revizie programată, acestea fiind în curs, conform graficului agreat", a transmis compania.

Reprezentanții Rompetrol subliniază că "lucrările sunt absolut necesare pentru funcționarea optimă și în deplină siguranță a celei mai mari rafinării din țară".

Mai multe detalii despre lucrările de mentenanță au fost prezentate într-un comunicat transmis de Rompetrol Rafinare pe 24 februarie.

