Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Incendiu uriaş din Arad i-a panicat pe localnici. "Ca o bombă"

Panică şi nori negri! Un incendiu distrugător a cuprins o fabrică de polistiren la Arad. Coloane groase de fum, care se vedeau de la kilometri depărtare, i-au speriat pe localnici şi au adus deasupra oraşului un val de aer toxic.

de Iulia Pop

la 11.03.2026 , 19:36

Fumul negru şi des s-a ridicat deasupra orașului la prima oră a dimineții. În curte, pe o suprafață de 1.500 de metri, era depozitat polistiren. Un material extrem de inflamabil. Potrivit pompierilor, în același spațiu sunt și două cisterne, cel mai probabil pline cu alte substanțe inflamabile. Tocmai de aceea, riscul unei deflagrații a fost uriaș.

Paznicul a văzut bucăţile de plositiren din curte cuprinse de flăcări şi a sunat la 112. Trei mesaje RO-Alert au avertizat localnicii să nu se apropie de locul incendiului.

"Dintr-odată așa ca o bombă. Se simțea flacăra, căldura, poarta de abia am deschis-o", povesteşte paznicul. 

Articolul continuă după reclamă

"6 autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și autoscara. În sprijinul forțelor au fost alocate încă două autospeciale din cadrul ISU Timiş", spune Ruxandra Klein, ISU Arad.

Inspectorii Gărzii de Mediu au fost în control la fabrica de polistiren în urmă cu câteva zile, dar nu au descoperit nereguli.

"A fost o poluare intensă a aerului. Vom începe o anchetă, un nou control la această firmă", spune Viorica Graur, Garda de Mediu Arad.

Cauza incendiului nu a fost stabilită încă - o comisie specială ar putea anunţa primele concluzii mâine.

Iulia Pop
Iulia Pop Like

Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc.

incendiu arad fabrica polistiren
Înapoi la Homepage
Miliardarii români care au o avere de peste două ori mai mare ca a lui Ion Ţiriac! Topul afaceriştilor de la noi
Miliardarii români care au o avere de peste două ori mai mare ca a lui Ion Ţiriac! Topul afaceriştilor de la noi
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Gheorghe Mustață, reacție dură după ce meciul FCSB – Metaloglobus a fost mutat de trei ori: „Suporterii n-au nicio putere!”
Gheorghe Mustață, reacție dură după ce meciul FCSB – Metaloglobus a fost mutat de trei ori: „Suporterii n-au nicio putere!”
Un val de aer polar ajunge peste România, luna aceasta. Când se răcește vremea în martie: Prognoza ANM arată și inversiuni termice
Un val de aer polar ajunge peste România, luna aceasta. Când se răcește vremea în martie: Prognoza ANM arată și inversiuni termice
Ce spune SRI despre riscul de atac terorist! Mesaj de ultimă oră despre nivelul de alertă
Ce spune SRI despre riscul de atac terorist! Mesaj de ultimă oră despre nivelul de alertă
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteți de acord ca SUA să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale operaţiuni în Iran?
Observator » Evenimente » Incendiu uriaş din Arad i-a panicat pe localnici. "Ca o bombă"