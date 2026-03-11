Panică şi nori negri! Un incendiu distrugător a cuprins o fabrică de polistiren la Arad. Coloane groase de fum, care se vedeau de la kilometri depărtare, i-au speriat pe localnici şi au adus deasupra oraşului un val de aer toxic.

Fumul negru şi des s-a ridicat deasupra orașului la prima oră a dimineții. În curte, pe o suprafață de 1.500 de metri, era depozitat polistiren. Un material extrem de inflamabil. Potrivit pompierilor, în același spațiu sunt și două cisterne, cel mai probabil pline cu alte substanțe inflamabile. Tocmai de aceea, riscul unei deflagrații a fost uriaș.

Paznicul a văzut bucăţile de plositiren din curte cuprinse de flăcări şi a sunat la 112. Trei mesaje RO-Alert au avertizat localnicii să nu se apropie de locul incendiului.

"Dintr-odată așa ca o bombă. Se simțea flacăra, căldura, poarta de abia am deschis-o", povesteşte paznicul.

"6 autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și autoscara. În sprijinul forțelor au fost alocate încă două autospeciale din cadrul ISU Timiş", spune Ruxandra Klein, ISU Arad.

Inspectorii Gărzii de Mediu au fost în control la fabrica de polistiren în urmă cu câteva zile, dar nu au descoperit nereguli.

"A fost o poluare intensă a aerului. Vom începe o anchetă, un nou control la această firmă", spune Viorica Graur, Garda de Mediu Arad.

Cauza incendiului nu a fost stabilită încă - o comisie specială ar putea anunţa primele concluzii mâine.

