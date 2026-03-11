Presaţi de preţurile în creştere, cumpărăm mai puţină mâncare şi băutură. După creșterile de taxe și scumpirile din ultimele luni, consumul a scăzut la nivelul celui din pandemie. Tot mai des, oamenii aleg variantele cele mai ieftine chiar și la alimente. Economiștii avertizează că dacă această tendință continuă, economia ar putea aluneca spre recesiune. ​

În ianuarie, vânzările din magazine au scăzut cu 6,5%. Este o prăbuşire a consumului cum n-a mai fost din pandemie. Declinul a început încă din august, odată cu măsurile de austeritate: Mărirea TVA şi accizele mai mari au dus la explozia preţurilor.

"Ținând cont că am 25 de milioane salariul... Eu mâncam cașcaval. Acum nu îmi mai permit. Mănânc iaurt că e mai ieftin. Carne, foarte puțin. Mănânc o data pe lună", explică o femeie.

"O scădere majoră s-a înregistrat la bunurile nealimentare, unde vânzările au coborât cu 8%. Vânzările de carburanți au scăzut cu 5%, iar cele de alimente cu 3%", explică Georgiana Pocol, reporter Observator.

Oamenii caută cele mai ieftine produse.

"S-a ajuns să se renunțe și la alimente. Observam un proces de downtrading generalizat, pe care nu l-am mai avut, proces prin care clienții cumpără produse mai ieftine, mărcile retailerilor. Procesul ăsta nu l-am avut din 2008", explică Feliciu Paraschiv, Asociaţia Magazinelor Mici şi Mijlocii.

Dacă tendința continuă,există riscul să intrăm într-o recesiune reală, avertizează economiştii. Asta înseamnă mai puține investiții, mai multe falimente și concedieri. De altfel, în 2025, peste 11.000 de oameni au fost daţi afară, cu 21% mai mulți decât în anul precedent. Iar în ianuarie 2026, angajatorii au disponibilizat 4.600 de oameni - aproape jumătate din tot anul trecut.

"Vom mai avea o perioada de presiune pe creșterea preturilor. S-ar putea cu inflația să mergem ușor peste 10% până în august, septembrie. Avem și aversiunea la risc care se întâmplă și duce la prudenţă, deci ar trebui în continuare să ne așteptăm la minus pe partea de consum. Cum consumul are 60% din PIB înseamnă risc mare de recesiune", explică Adrian Codîrlaşu, analist economic.

Iar presiunea vine acum și din exterior. Războiul din Orientul Mijlociu a dus la scumpirea petrolului. În această lună, preţul benzinei a crescut cu 35 de bani, iar al motorinei cu 53 de bani.

"Deci, șocul acesta energetic, că deja se simte... să vedem cât de persistent va fi. Va afecta inflația, evident. Va afecta prețuri la bunuri de bază", explică Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal.

Scumpirea carburanţilor s a discutat în CSAT. Deocamdată, avem doar scenarii, nu şi soluţii.

"În ceea ce privește gazul, nu petrolul, Guvernul a adoptat deja începând cu 1 aprilie o schemă de plafonare", a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Potrivit estimărilor, creșterea de până acum a prețului petrolului ar putea adăuga 1,2% la rata inflației.

