Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei, a ajuns pentru a doua oară în România. Acesta va avea întrevederi cu preşedintele Nicuşor Dan, la Cotroceni, dar şi cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Zelenski a aterizat dimineaţă pe aeroportul Otopeni, fiind preluat de acolo de o coloană oficială. Programul prevede întâlnirea cu Nicuşor Dan la ora 13:30 şi întâlnirea cu Ilie Bolojan la 16:00.

Volodimir Zelenski, la Bucureşti. Ce s-a întâmplat pe aeroportul Otopeni fix în momentul aterizării acestuia - Antena 3 CNN

Volodimir Zelenski a ajuns, joi, în Bucureşti. Este a doua vizită oficială în România de la începutul războiului din Ucraina. Zelenski se va întâlni cu şeful statului, Nicuşor Dan, dar şi cu şeful executivului, Ilie Bolojan.

Aeronava care l-a adus pe Volodimir Zelenski la Bucureşti a aterizat dis de dimineaţă. Ea a fost monitorizată pe parcursul zborului, iar în momentul în care a atins pista aeroportului de lângă Bucureşti au putut fi observate câteva detalii interesante.

Avionul lui Zelenski, protejat de bateriile Patriot

În apropierea pistei aeroportului Otopeni, pe care a aterizat Zelenski, au putut fi observate mai multe baterii antiaeriene Patriot, toate ridicate şi gata să reacţioneze în caz de pericol.