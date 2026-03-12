Antena Meniu Search
Foto Volodimir Zelenski, la Bucureşti. Ce s-a întâmplat pe aeroportul Otopeni fix în momentul aterizării acestuia

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei, a ajuns pentru a doua oară în România. Acesta va avea întrevederi cu preşedintele Nicuşor Dan, la Cotroceni, dar şi cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Zelenski a aterizat dimineaţă pe aeroportul Otopeni, fiind preluat de acolo de o coloană oficială. Programul prevede întâlnirea cu Nicuşor Dan la ora 13:30 şi întâlnirea cu Ilie Bolojan la 16:00.

de Redactia Observator

la 12.03.2026 , 13:48
Volodimir Zelenski a ajuns, joi, în Bucureşti. Este a doua vizită oficială în România de la începutul războiului din Ucraina. Zelenski se va întâlni cu şeful statului, Nicuşor Dan, dar şi cu şeful executivului, Ilie Bolojan.

Aeronava care l-a adus pe Volodimir Zelenski la Bucureşti a aterizat dis de dimineaţă. Ea a fost monitorizată pe parcursul zborului, iar în momentul în care a atins pista aeroportului de lângă Bucureşti au putut fi observate câteva detalii interesante.

Avionul lui Zelenski, protejat de bateriile Patriot

În apropierea pistei aeroportului Otopeni, pe care a aterizat Zelenski, au putut fi observate mai multe baterii antiaeriene Patriot, toate ridicate şi gata să reacţioneze în caz de pericol.

Ce vor discuta cei doi preşedinţi

Potrivit Cotroceniului, "România a oferit, încă din primele zile, sprijin multidimensional Ucrainei şi contribuie în prezent la eforturile internaţionale pentru o pace justă şi durabilă, însoţită de garanţii de securitate solide pentru Ucraina".

"Agenda discuţiilor dintre Preşedintele României şi Preşedintele Ucrainei va include teme care să faciliteze consolidarea unei relaţii bilaterale cuprinzătoare, constructive, orientate spre viitor. Discuţiile se vor axa pe dezvoltarea dialogului politic, intensificarea cooperării economice, cooperarea sectorială în domenii precum energia şi industriile de apărare, dezvoltarea conectivităţii şi de proiecte transfrontaliere, şi pe rolul României în procesul de reconstrucţie a Ucrainei", se arată în comunicat.

