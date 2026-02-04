Antena Meniu Search
Militari ai SUA, aduşi în România cu avionul echipei New England Patriots

Un avion Boeing 767-300ER, vopsit în culorile albastru, alb și roșu și inscripționat cu însemnele echipei de fotbal american New England Patriots, utilizat în mod obișnuit pentru transportul acesteia, a aterizat miercuri pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu, însă de această dată a efectuat un zbor charter pentru militari americani de la baza din județul Constanța, potrivit Agerpres.

la 04.02.2026 , 21:39
Militari ai SUA, aduşi în România cu avionul echipei New England Patriots - Facebook/ Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta

"Echipa de fotbal american New England Patriots deține două avioane Boeing 767-300ER (înregistrate N36NE și N225NE), operate de Omni Air International pentru deplasarea echipei. Aceste aeronave au o grafică personalizată în culorile albastru, alb și roșu, cu logo-ul echipei pe coadă și inscripția 'New England Patriots'. Când nu sunt folosite de echipă, avioanele sunt operate de Omni Air pentru misiuni de charter, inclusiv transport militar'', se arată pe pagina de Facebook a Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu.

Reprezentanții aeroportului au menționat că ''este un charter militar pentru personalul SUA de la Mihail Kogălniceanu'', adăugând că ''astfel de operări sunt frecvente, dar destul de rar în așa culori frumoase''.

