Cătălin Botezatu a fost jefuit la Londra. Designerul român s-a plâns poliţiştilor britanici că a rămas fără un ceas de lux, în valoare de două milioane de lire - spune el, în timp ce se plimba într-unul dintre cele mai exclusiviste şi bogate cartiere londoneze. Vorbim de o bijuterie unicat, dintr-o serie extrem de rară. Rafael Nadal şi Jay Z mai deţin astfel de modele. Tocmai pentru că e atât de rar şi preţios, specialiştii sunt sceptici în legătură cu declaraţiile lui Botezatu şi nu cred că modelul purtat de el ar fi chiar acela.

Bogăţia s-a luat, doar că a ajuns pe mâna hoţilor. Cătălin Botezatu are acum cu 2 milioane de lire sterline mai puţin. Şi un ceas unicat lipsă din colecţie. Cel puţin aşa a susţinut celebrul designer în faţa autorităţilor britanice. Botezatu ar fi fost jefuit la Londra, aproape de miezul nopţii, în cartierul exclusivist Mayfair, zonă frecventată atât de milionari, cât şi de hoţii profesionişti.

Bijuteria furată, în valoare de 2 milioane de lire, este un Richard Mille, din seria Sapphire, considerată una dintre cele mai rare colecţii de ceasuri din lume. Sunt făcute din blocuri solide de cristal de safir, iar procesul necesită sute de ore de muncă și tehnologie de ultimă generație. În plus, spre deosebire de ceasurile tradiționale, mecanismele interne ale ceasurilor Sapphire sunt vizibile complet prin carcasă.

Seria Sapphire este extrem de limitată, conţine numai 4 modele, fiecare în doar câteva exemplare la nivel mondial. Printe cei care deţin un astfel de ceas se numără: legenda tenisului Rafael Nadal, pilotul de formula 1, Charles Leclerc şi cântăreţul Jay Z.

De altfel, în toate fotografiile publice, Cătălin Botezatu apare cu un ceas Richard Milles la mână, dar specialiştii susţin că modelul ar valora doar 100 de mii de euro. Nu este prima dată când creatorul de modă este jefuit. În trecut, Cătălin Botezatu a mai reclamat faptul că hoţii l-au prădat de un sacou şi de telefon.

Şi alte vedete din România au căzut victime bandelor de hoţi, în străinătate. Antrenorul Cosmin Olăroiu a rămas fără un ceas de lux marca Richard Mille la Milano, în urmă cu peste 4 ani. Valoarea lui s-ar ridica la aproximativ 180 de mii de dolari.

În cazul lui Botezatu, poliţiştii din Londra au arestat deja un suspect, un tânăr de 33 de ani.

