Lovitură dură pentru dascălii din mediul rural. În cinci comune din județul Iași, sute de elevi riscă să rămână fără profesorii care au ales, cu greu, să predea în mediul rural. Motivul: primăriile nu mai pot deconta naveta, iar costurile ajung să fie imposibil de suportat. Sunt cadre didactice care pierd până la patru ore pe zi pe drum și plătesc din propriul buzunar chiar și peste o mie de lei lunar doar pentru transport. Pentru mulți, asta înseamnă un sfert din salariu, prea mult însă, pentru a mai putea continua să predea la sate.

Poate pare un loc uitat de lume, dar suntem, de fapt, în comuna Cozmești, la 60 de kilometri de Iași. Pentru cei 22 de profesori navetişti însă, distanța se simte mult mai mare, iar naveta devine o povară tot mai greu de dus.

"E un efort financiar deosebit, având în vedere că noi suntem, aşa cum spun eu, la capătul lumii, la Cozmeşti, fiind ultima localitate din judeţ, cea mai departe de oraş. O colegă care face naveta cu maşina cheltuie undeva la 1.200 - 1.400 de lei pe lună, doar benzină", a spus un lider de sindicat.

Andreea este profesoară de limba franceză şi a ales să predea în mediul rural, însă naveta costisitoare și cele patru orele pierdute pe drum i-au mai tăiat din entuziasm.

"Dau 50 de lei pe zi, calculând în total, în jur de opt sute de lei pe lună", a precizat Andreea Policiuc, profesoară de franceză.

Fără profesorii navetişti, multe școli de la sate nu vor mai putea funcţiona, iar elevii ar putea fi pregătiţi de dascăli care nu sunt specializaţi pe anumite materii.

"Problema este să nu ne întoarcem la situaţia precedentă, când am venit eu în învăţământ, acum 18 ani, când un profesor lua un post şi mai preda patru obiecte", susţine un profesor.

"Noi putem să facem şi franceză. Fcem şi engleză, devenim poligloţi, dar nu cu aceleaşi rezultate", a mărturisit alt profesor.

Pentru un profesor debutant, naveta ajunge să înghită, lună de lună, aproape un sfert din salariu, iar dacă primăriile nu găsesc rapid o soluție, mulţi vor fi nevoiți să renunțe la catedre.

"Dacă va continua să nu fie plătită naveta şi în acest an şcolar, probabil că îşi vor pune problema să se transfere", crede Mioara Cheșcu, directoarea şcolii din Cozmeşti.

"Momentan, nu sunt surse. Încercăm să găsim o portiţă în care măcar parţial, o parte din acest decont să le achităm", a declarat Mihai Habet, primarul din Cozmeşti.

În prezent, în cinci comune din județul Iași, primăriile au întârzieri chiar și de un an, la plata navetei profesorilor. Mai mult, unele autorități locale spun deja că în bugetul din acest an s-ar putea să nu mai găsească bani nici pentru aceste decontări.

