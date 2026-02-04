Ruşii anunţă expirarea ultimului tratat nuclear cu SUA. Medvedev: "Winter is coming"

Ultimul tratat major de control al armelor nucleare dintre Rusia şi SUA, cunoscut sub numele de New START, expiră joi, pe 5 februarie. Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a scris pe X că este "prima dată din 1972" când cele două ţări nu au un tratat care să limiteze forţele nucleare strategice.

"Asta e. Pentru prima dată din 1972, Rusia (fosta URSS) și SUA nu mai au niciun tratat care să limiteze forțele nucleare strategice. SALT 1, SALT 2, START I, START II, SORT, New START – toate aparțin trecutului", a scris Medvedev pe X.

"Winter is coming" (n.r. – "Vine iarna") a transmis vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei în aceeaşi postare. Mesajul reprezintă o referinţă la cunoscutul serial Game of Thrones, unde "Winter is coming" este o avertizare şi un îndemn la vigilenţă constantă.

De ce tratatul nuclear New START este important pentru ambele ţări

Ultimul tratat major de control al armelor nucleare dintre Rusia şi SUA, cunoscut sub numele de New START, expiră joi, 5 februarie. Reuters trece în revistă prevederile acestui tratat şi motivele pentru care acesta este important.

New START a fost semnat în 2010 de preşedintele SUA Barack Obama şi Dmitri Medvedev, aliat al preşedintelui rus Vladimir Putin şi care a fost preşedinte al Rusiei un singur mandat. La acea vreme, relaţiile dintre cele două ţări treceau printr-o "resetare".

Tratatul a intrat în vigoare în anul următor.

New START a stabilit limite pentru armele nucleare strategice

Tratatul stabileşte limite pentru armele nucleare strategice – tipul pe care fiecare parte l-ar folosi pentru a ataca centrele politice, militare şi industriale vitale ale adversarului în cazul unui război nuclear.

New START limitează numărul de focoase strategice desfăşurate la 1.550 de fiecare parte, cu maximum 700 de rachete şi bombardiere lansate de la sol sau de pe submarin şi 800 de lansatoare.

Ce împiedică oricare dintre părţi să trişeze?

Tratatul includea un sistem de inspecţii la faţa locului, cu preaviz scurt, astfel încât fiecare parte să se poată asigura că cealaltă se conformează. Dar, în 2023, Putin a suspendat participarea Moscovei din cauza sprijinului SUA pentru Ucraina în războiul cu Rusia.

Măsura a dus la stoparea inspecţiilor, care oricum fuseseră suspendate în timpul pandemiei de COVID-19, şi a obligat fiecare parte să se bazeze pe propriile evaluări ale serviciilor de informaţii cu privire la ceea ce făcea cealaltă parte.

Cu toate acestea, niciuna nu a acuzat-o pe cealaltă de încălcarea limitelor privind focoasele nucleare, care rămân în vigoare.

De ce SUA şi Rusia nu prelungesc tratatul

Textul tratatului spune că acesta poate fi prelungit o singură dată, iar acest lucru s-a întâmplat deja în 2021, imediat după ce democratul Joe Biden a devenit preşedintele SUA.

În contextul iminentei expirări a New START, Putin a propus în septembrie anul trecut ca fiecare parte să convină informal să respecte limitele focoaselor nucleare pentru încă un an.

Însă actualul preşedinte al SUA, republicanul Donald Trump, nu a răspuns încă oficial la această sugestie.

Va accepta Trump propunerea lui Putin? Nu ştim încă şi nici prea mult timp nu mai este.

În SUA, există argumente pro şi contra acceptării acestei propuneri. Cei care sunt în favoarea propunerii spun că ar demonstra voinţă politică de a evita o cursă a înarmărilor şi ar câştiga timp pentru a afla ce se întâmplă în continuare.

Alţii spun că SUA ar trebui să se descotorosească acum de limitele impuse de New START pentru a-şi spori arsenalul cu scopul de a răspunde în acest fel unei acumulări rapide de arme nucleare din partea Chinei şi că, făcând contrariul, ar fi un semnal de slăbiciune.

Ce se întâmplă în lipsa unui tratat SUA-Rusia

Dacă Moscova şi Washingtonul încetează să respecte reciproc limitele privind arsenalele lor nucleare cu rază lungă de acţiune, acest lucru va marca sfârşitul a peste o jumătate de secol de constrângeri în privinţa acestor arme.

Expirarea New START lasă un gol, deoarece nu au avut loc discuţii cu privire la un tratat succesor.

Susţinătorii controlului armelor se tem că acest lucru creşte riscurile nucleare, mai ales într-un moment de tensiune internaţională sporită din cauza războaielor din Ucraina şi Orientul Mijlociu.

Experţii spun că valoarea tratatelor nucleare nu constă doar în stabilirea unor limite numerice, ci şi în crearea unui cadru stabil şi transparent pentru a preveni scăparea de sub control a cursei înarmărilor.

Ce s-ar putea întâmpla mai departe

Fiecare parte ar fi liberă să îşi mărească numărul de rachete şi să desfăşoare alte sute de focoase strategice. Cu toate acestea, experţii spun că acest lucru prezintă unele provocări tehnice şi logistice şi nu s-ar întâmpla peste noapte, ar fi nevoie de aproape un an întreg pentru a face schimbări semnificative.

Pe termen mai lung, există îngrijorarea că ar putea apărea o cursă a înarmărilor nereglementată, în care fiecare parte ar continua să acumuleze arme pornind de la cele mai pesimiste presupuneri pe care le-ar face în legătură cu planurile părţii adverse.

Trump vrea un nou tratat, dar experţii au alte păreri

Trump spune că îşi doreşte un tratat nou, mai bun, dar experţii sunt de părere că un astfel de demers implică un proces lung şi dificil.

Un tratat succesor ar trebui probabil să abordeze şi alte tipuri de arme nucleare, între care cele cu rază scurtă şi medie de acţiune, precum şi noile sisteme "exotice" pe care Rusia le-a dezvoltat de la intrarea în vigoare a New START, cum ar fi racheta de croazieră Burevestnik şi drona submarină de tip torpilă cu propulsie nucleară Poseidon.

Pe lângă faptul că astfel de acorduri sunt complexe şi tehnice, nu există nici măcar o înţelegere cu privire la cine ar trebui să participe.

Deşi Trump a declarat că doreşte să urmărească "denuclearizarea" atât cu Rusia, cât şi cu China, Beijingul spune că este nerezonabil şi nerealist să i se ceară să se alăture discuţiilor trilaterale cu ţări ale căror arsenale sunt mult mai mari decât ale sale.

La rândul său, Rusia susţine că şi forţele nucleare ale Regatului Unit şi Franţei, ţări membre ale NATO, ar trebui să fie supuse negocierilor, lucru pe care aceste state îl resping.

