INFOGRAFIE. Legătura dintre pastila de slăbit, zborul cu avionul şi profitul companiilor aeriene

Cum poate pastila de slăbit să reducă consumul de combustibil al avioanelor? Potrivit CNBC și Wall Street, un câștigător neașteptat al “boom-ului” medicamentelor pentru slăbit este industria aviatică. Analiștii spun că o societate mai “ușoară” ar putea însemna miliarde economisite la combustibil.

De ce contează greutatea într-un avion

Consumul de combustibil al unui avion este influențat direct de greutatea totală a aeronavei, conform legilor fundamentale ale fizicii.

Pentru a rămâne în aer, aripile unui avion trebuie să genereze o forță numită portanță, care să fie cel puțin egală cu greutatea acestuia. Cu cât avionul este mai greu, din cauza pasagerilor, bagajelor sau combustibilulu, cu atât este nevoie de o portanță mai mare.

Generarea unei portanțe mai mari vine însă cu un cost: crește rezistența la înaintare (drag-ul). Altfel spus, aerul “frânează” mai puternic avionul. Pentru a menține viteza de croazieră, motoarele trebuie să compenseze această rezistență suplimentară, ceea ce înseamnă mai mult combustibil ars.

Există și un efect de cascadă: un avion mai greu la decolare trebuie să transporte mai mult combustibil pentru zbor, iar acel combustibil are, la rândul lui, greutate. Astfel, chiar și reduceri aparent mici de masă pot avea un impact semnificativ atunci când sunt multiplicate pe mii de zboruri.