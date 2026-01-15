Foto INFOGRAFIE. Legătura dintre pastila de slăbit, zborul cu avionul şi profitul companiilor aeriene
Cum poate pastila de slăbit să reducă consumul de combustibil al avioanelor? Potrivit CNBC și Wall Street, un câștigător neașteptat al “boom-ului” medicamentelor pentru slăbit este industria aviatică. Analiștii spun că o societate mai “ușoară” ar putea însemna miliarde economisite la combustibil.
De ce contează greutatea într-un avion
Consumul de combustibil al unui avion este influențat direct de greutatea totală a aeronavei, conform legilor fundamentale ale fizicii.
Pentru a rămâne în aer, aripile unui avion trebuie să genereze o forță numită portanță, care să fie cel puțin egală cu greutatea acestuia. Cu cât avionul este mai greu, din cauza pasagerilor, bagajelor sau combustibilulu, cu atât este nevoie de o portanță mai mare.
Generarea unei portanțe mai mari vine însă cu un cost: crește rezistența la înaintare (drag-ul). Altfel spus, aerul “frânează” mai puternic avionul. Pentru a menține viteza de croazieră, motoarele trebuie să compenseze această rezistență suplimentară, ceea ce înseamnă mai mult combustibil ars.
Există și un efect de cascadă: un avion mai greu la decolare trebuie să transporte mai mult combustibil pentru zbor, iar acel combustibil are, la rândul lui, greutate. Astfel, chiar și reduceri aparent mici de masă pot avea un impact semnificativ atunci când sunt multiplicate pe mii de zboruri.
Cum se transformă kilogramele în profit
Pentru marile companii aeriene americane, combustibilul reprezintă una dintre cele mai mari cheltuieli operaționale.
Potrivit estimărilor Jefferies, principalele companii aeriene din SUA consumă anual aproximativ 60 de miliarde de litri de combustibil, la un cost total de aproape 39 de miliarde de dolari pe an. Combustibilul ajunge să reprezinte aproape 20% din toate cheltuielile lor.
În acest context, chiar și o reducere de unu sau două procente a consumului poate însemna economii de sute de milioane de dolari la nivel de industrie.
O obsesie veche: fiecare kilogram contează
Industria aviatică are o istorie lungă de optimizare a greutății. De-a lungul anilor, companiile au eliminat reviste tipărite, au folosit hârtie mai subțire pentru materialele de bord sau au înlocuit cărucioarele de catering cu variante mai ușoare.
De exemplu, unele companii au raportat economii de zeci sau sute de mii de litri de combustibil anual doar prin astfel de ajustări minore. În acest context, o schimbare la nivelul greutății medii a pasagerilor ar putea avea un impact pe măsură.
De ce acum? Rolul medicamentelor pentru slăbit
Momentul nu este întâmplător. Primele medicamente de tip GLP-1 pentru slăbit sunt deja disponibile sub formă de pastile, nu doar injecții, ceea ce le face mult mai ușor de acceptat de un public larg.
Produse dezvoltate de companii precum Novo Nordisk și Eli Lilly acționează asupra centrilor foamei din creier și încetinesc golirea gastrică, prelungind senzația de sațietate după masă.
De ce SUA sunt mult înaintea Europei la utilizarea pastilelor de slăbit?
Potrivit unei analize publicate de FoodNavigator, Statele Unite se află mult înaintea Europei în adopția acestor tratamente, iar acest decalaj este așteptat să se mențină și în 2026.
FoodNavigator arată că, în SUA, aproximativ 12% dintre adulți declară că au utilizat deja un medicament de tip GLP-1, pe fondul unei piețe farmaceutice mai permisive, al accesului mai rapid la tratamente și al cererii ridicate pentru soluții de slăbit. În schimb, în Europa, rata de utilizare rămâne semnificativ mai redusă, în general sub 1-1,5% din populația adultă, din cauza reglementărilor mai stricte, a accesului limitat prin sistemele publice de sănătate și a criteriilor mai riguroase de prescriere.
Publicația subliniază că, deși interesul pentru medicamentele GLP-1 este în creștere și în Europa, extinderea utilizării va fi mai lentă și va depinde de deciziile autorităților naționale de sănătate, de costuri și de includerea acestor tratamente în schemele de compensare. Din acest motiv, impactul economic al scăderii în greutate va fi vizibil mai întâi în SUA.
