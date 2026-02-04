Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Polițist din Baia Mare, înjunghiat în spate de un adolescent de 16 ani. Tânărul, căutat de mascați

Un polițist din Baia Mare a fost înjunghiat în spate de un adolescent de 16 ani. Omul legii se afla în timpul liber când a avut loc incidentul. A fost preluat de un echipaj medical și transportat la UPU a Spitalului Județean Baia Mare.

de Redactia Observator

la 04.02.2026 , 22:08
Polițist din Baia Mare, înjunghiat în spate de un adolescent de 16 ani. Tânărul, căutat de mascați Ambulanta la locul incidentului - Shutterstock

Echipaje ale poliției sprijinite de luptătorii Serviciului de Acțiuni Speciale verifică zona în care ar fi putut dispărea tânărul, potrivit vasiledale.

Ce spun polițiștii 

Astăzi, 4 februarie, în jurul orei 18.20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au fost sesizați să intervină pe strada Luminișului din municipiu întrucât o persoană ar fi fost rănită ca urmare a unei infracțiuni comise cu violență.

Articolul continuă după reclamă

Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat, de 42 de ani, ar fi fost agresat fizic.

În cadrul cercetărilor efectuate până în prezent a reieșit că bănuit de comiterea faptei ar fi un tânăr de 16 ani.

Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

S-a constituit echipă complexă de cercetare care, sub coordonarea procurorului de caz, continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

politist injunghiat baia mare
Înapoi la Homepage
Care este numele real al lui Ion Ţiriac. Chiar magnatul a dezvăluit tot! De ce nu l-a mai schimbat
Care este numele real al lui Ion Ţiriac. Chiar magnatul a dezvăluit tot! De ce nu l-a mai schimbat
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
Fostul ministru de Interne a jucat fotbal! Marcator într-un meci de campionat: “Ce surpriză mi-ați făcut!”
Fostul ministru de Interne a jucat fotbal! Marcator într-un meci de campionat: “Ce surpriză mi-ați făcut!”
Coreea de Nord a executat copii de liceu pentru că s-au uitat la Squid Game. „Când aveam 16 ani ne duceau ca să vedem”
Coreea de Nord a executat copii de liceu pentru că s-au uitat la Squid Game. „Când aveam 16 ani ne duceau ca să vedem”
O fetiță de 5 ani a fost ucisă cu mașina în fața unei școli din București! Traficul este blocat
O fetiță de 5 ani a fost ucisă cu mașina în fața unei școli din București! Traficul este blocat
Comentarii


Întrebarea zilei
Reparaţi sau înlocuiţi electrocasnicele care se strică?
Observator » Evenimente » Polițist din Baia Mare, înjunghiat în spate de un adolescent de 16 ani. Tânărul, căutat de mascați