Polițist din Baia Mare, înjunghiat în spate de un adolescent de 16 ani. Tânărul, căutat de mascați
Un polițist din Baia Mare a fost înjunghiat în spate de un adolescent de 16 ani. Omul legii se afla în timpul liber când a avut loc incidentul. A fost preluat de un echipaj medical și transportat la UPU a Spitalului Județean Baia Mare.
Echipaje ale poliției sprijinite de luptătorii Serviciului de Acțiuni Speciale verifică zona în care ar fi putut dispărea tânărul, potrivit vasiledale.
Ce spun polițiștii
Astăzi, 4 februarie, în jurul orei 18.20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au fost sesizați să intervină pe strada Luminișului din municipiu întrucât o persoană ar fi fost rănită ca urmare a unei infracțiuni comise cu violență.
Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat, de 42 de ani, ar fi fost agresat fizic.
În cadrul cercetărilor efectuate până în prezent a reieșit că bănuit de comiterea faptei ar fi un tânăr de 16 ani.
Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.
S-a constituit echipă complexă de cercetare care, sub coordonarea procurorului de caz, continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.
