Thuma, despre scandalul din PNL: "Pentru a fi liderul puciștilor ar însemna că a existat un puci"

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a respins acuzațiile potrivit cărora ar conduce o mișcare de tip „puci” în PNL, afirmând că în partid nu a existat nicio tentativă de destabilizare, ci doar diferențe de opinie față de modul în care sunt luate anumite decizii.

„Evident că nu sunt liderul puciștilor, pentru că asta ar însemna că a existat un puci, ceea ce nu este adevărat. Suntem mai mulți colegi care au avut o altă opinie. Sunt de peste 20 de ani membru PNL și niciodată, în partid, libertatea de opinie nu a fost un delict. Nu știu dacă este un delict, dar văd că cei cu altă opinie suntem stigmatizați și primim diferite etichete: pesediști, nereformiști și așa mai departe, lucru care nu este adevărat. Sunt președinte al CJ Ilfov la al doilea mandat. În Ilfov, din 40 de primari, 32 sunt PNL. 80% din primarii din Ilfov sunt membri PNL. Cine poate spune despre mine că sunt un pesedist mascat? Nu sunt, sunt un liberal autentic​”, a spus Hubert Thuma la Antena 3 CNN, susținând că etichetările primite de unii liberali sunt nedrepte.

Ce îi reproșează premierului Bolojan

Întrebat despre relația cu Ilie Bolojan și nemulțumirile din interiorul partidului, Thuma a precizat că nu se pune problema înlăturării acestuia nici din funcția de premier, nici din cea de președinte al PNL, lucru confirmat și de votul de susținere de la Vila Lac.

Articolul continuă după reclamă

"Nu vrea să îl mute nimeni nici din funcția de premier, nici din cea de președinte al PNL. Votul de acum două zile de la Vila Lac a demonstrat acest lucru. Au fost 50 de colegi care au votat: 47 au votat pentru susținere, 3 împotrivă. Eu am votat pentru susținerea lui. Dacă aș fi votat împotrivă, aș fi spus. Sunt un om asumat", a mai spus Thuma, la prima ieșire publică după scandal.

El a explicat că reproșul principal ține de lipsa unei consultări reale în partid înainte de adoptarea unor măsuri economice importante. „Mi-aș fi dorit o dezbatere în Partidul Național Liberal, cu primarii, cu președinții de consilii județene și cu mediul de afaceri. Brandul PNL este acela de a scădea taxe și impozite și de a sprijini economia privată.(...) Suntem colegi în același partid și aceste discuții se poartă în interior. Evident că îmi doresc ca aceste corectări să fie făcute cât mai urgent, pentru că, dacă vă uitați pe cifrele de la INS, veți vedea că în România, în ultimele patru luni, din august până în noiembrie anul trecut, consumul a scăzut. Mâine ies datele din decembrie și veți vedea că și atunci consumul a scăzut. Sunt cinci luni consecutive în care România a scăzut consumul. Este cea mai mare scădere din 2010. Veți vedea pe 15–16 februarie același INS care ne va spune că în ultimele două trimestre economia a scăzut, ceea ce înseamnă, de fapt, recesiune tehnică”, a mai spus președintele Consiliului Județean Ilfov.

În același timp, acesta a subliniat că PNL va continua să susțină Guvernul și pe Ilie Bolojan în fruntea Executivului, respingând scenariul unei moțiuni de cenzură. „Niciodată un parlamentar PNL nu va vota o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern. Evident că noi, liberalii, susținem guvernul PNL și implicit pe domnul Ilie Bolojan”, a concluzionat Hubert Thuma, reiterând că așteaptă o consultare mai amplă cu partidul și mediul de afaceri pentru redresarea economiei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reparaţi sau înlocuiţi electrocasnicele care se strică? Repar Înlocuiesc

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰