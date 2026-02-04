The Washington Post, deținut de Jeff Bezos, anunță disponibilizări majore. Reporter WP: "O baie de sânge"

Ziarul american The Washington Post, deținut din 2013 de fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a demarat miercuri un val amplu de concedieri, ce va viza aproximativ o treime dintre angajații din toate departamentele, potrivit unui mesaj intern transmis personalului și consultat de agenția Reuters, conform Agerpres.

Sunt vizate inclusiv redacţiile metropolitană, internaţională, de sport sau de editare. Publicaţia fondată în 1877 şi-a redus deja acoperirea Jocurilor Olimpice de Iarnă de anul acesta, în contextul unor pierderi financiare în creştere.

"Prea multă vreme am funcţionat cu o structură prea înrădăcinată în zilele în care eram un ziar local cvasi-monopol", le-a explicat subordonaţilor editorul şef Matt Murray.

Un reporter al ziarului a comentat, sub rezerva anonimatului, că reducerile de personal anunţate sunt "o baie de sânge". Bezos a plătit pentru ziar 250 de milioane de dolari familiei Graham, proprietara anterioară.

Anul trecut, publicaţia a avut un tiraj mediu zilnic de 97.000 de exemplare, iar duminicile 160.000 - o scădere puternică de la nivelul de 250.000 în 2020. Circa 200.000 de abonaţi au renunţat la abonamentele online după ce Washington Post a decis să nu susţină niciun candidat la alegerile prezidenţiale din noiembrie 2024, câştigate de Donald Trump; Bezos a fost criticat deschis de unii jurnalişti pentru poziţia respectivă.

Anul trecut, se anunţase că concedierile nu vor afecta partea de ştiri a redacţiei. În 2023, când a înregistrat pierderi de circa 100 de milioane de dolari, ziarul le-a oferit angajaţilor pachete compensatorii pentru plecarea voluntară.

