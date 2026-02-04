Antena Meniu Search
The Washington Post, deținut de Jeff Bezos, anunță disponibilizări majore. Reporter WP: "O baie de sânge"

Ziarul american The Washington Post, deținut din 2013 de fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a demarat miercuri un val amplu de concedieri, ce va viza aproximativ o treime dintre angajații din toate departamentele, potrivit unui mesaj intern transmis personalului și consultat de agenția Reuters, conform Agerpres.

de Redactia Observator

la 04.02.2026 , 21:48
The Washington Post, deținut de Jeff Bezos, anunță disponibilizări majore. Reporter WP: "O baie de sânge" - Profimedia

Sunt vizate inclusiv redacţiile metropolitană, internaţională, de sport sau de editare. Publicaţia fondată în 1877 şi-a redus deja acoperirea Jocurilor Olimpice de Iarnă de anul acesta, în contextul unor pierderi financiare în creştere.

"Prea multă vreme am funcţionat cu o structură prea înrădăcinată în zilele în care eram un ziar local cvasi-monopol", le-a explicat subordonaţilor editorul şef Matt Murray.

Un reporter al ziarului a comentat, sub rezerva anonimatului, că reducerile de personal anunţate sunt "o baie de sânge". Bezos a plătit pentru ziar 250 de milioane de dolari familiei Graham, proprietara anterioară.

Anul trecut, publicaţia a avut un tiraj mediu zilnic de 97.000 de exemplare, iar duminicile 160.000 - o scădere puternică de la nivelul de 250.000 în 2020. Circa 200.000 de abonaţi au renunţat la abonamentele online după ce Washington Post a decis să nu susţină niciun candidat la alegerile prezidenţiale din noiembrie 2024, câştigate de Donald Trump; Bezos a fost criticat deschis de unii jurnalişti pentru poziţia respectivă.

Anul trecut, se anunţase că concedierile nu vor afecta partea de ştiri a redacţiei. În 2023, când a înregistrat pierderi de circa 100 de milioane de dolari, ziarul le-a oferit angajaţilor pachete compensatorii pentru plecarea voluntară.

washington post jeff bezos concedieri
