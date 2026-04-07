Mircea Lucescu a murit. Lucescu avea 80 de ani şi suferise recent două infarcturi.

de Redactia Observator

la 07.04.2026 20:54
07.04.2026, 22:23

Gabi Balint, după decesul lui Mircea Lucescu: Drum lin... şi mulţumesc pentru tot

Fostul internaţional Gabi Balint a afirmat, într-un mesaj postat în social media, că Mircea Lucescu a însemnat enorm pentru fotbalul românesc. "Astăzi ne-a părăsit un om care a însemnat enorm pentru fotbalul românesc. A fost cel care a avut încredere în mine şi m-a promovat la echipa naţională, un moment care mi-a schimbat viaţa. Mai târziu, am avut onoarea să îi fiu antrenor secund timp de un an, o perioadă din care am învăţat enorm. A iubit fotbalul cu o pasiune extraordinară şi a trăit fiecare zi pentru acest sport. A fost un mare jucător şi un mare antrenor, dar mai ales unul dintre cei care au scris, prin muncă şi pasiune, pagini importante din istoria fotbalului românesc. Drum lin… şi mulţumesc pentru tot", a scris Gabi Balint.

07.04.2026, 22:21

L'Equipe: S-a stins din viaţă un monument al fotbalului românesc şi european

L'Equipe a titrat: "Antrenor cu 38 de trofee în 45 de ani de carieră, Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani"

"Confruntat cu probleme de sănătate şi internat în spital în luna martie, fostul selecţioner al României, Mircea Lucescu, a murit la vârsta de 80 de ani. Un fenomen al longevităţii, el a antrenat aproximativ cincisprezece cluburi începând din 1980. S-a stins din viaţă un monument al fotbalului românesc şi european. Fost atacant, apoi antrenor, Mircea Lucescu a murit marţi, la vârsta de 80 de ani. Selecţioner al României până la barajele pentru Cupa Mondială de la sfârşitul lunii martie, acest globetrotter a fost nevoit să-şi înceteze misiunea din cauza problemelor de sănătate tot mai grave, înainte de a fi internat la Bucureşti pe 29 martie, apoi transferat la terapie intensivă o săptămână mai târziu", au scris jurnaliştii francezi.

07.04.2026, 22:16

Halep: M-a impresionat mereu la el a fost capacitatea de a rămâne îndrăgostit de fotbal o viaţă întreagă

"Astăzi fotbalul a pierdut mai mult decât un antrenor. A pierdut o poveste care este scrisă cu pasiune, sacrificiu şi o dragoste rară pentru acest sport. Mircea Lucescu nu a fost doar un nume uriaş, ci un simbol al continuităţii, al muncii fără oprire şi al credinţei că fotbalul nu este doar un joc pentru el, ci un mod de a trăi. A rămas acolo, pe teren, în vestiar, în sufletul echipelor sale, până la capăt. Ştiu ce înseamnă disciplina, sacrificiul şi lupta cu tine însuţi. Dar ceea ce m-a impresionat mereu la el a fost altceva: capacitatea de a rămâne îndrăgostit de fotbal o viaţă întreagă. Să nu obosească, să nu renunţe, să nu se îndepărteze niciodată de ceea ce iubea. Este acel tip de pasiune care nu doar inspiră – ci te copleşeşte. Pentru că îţi arată cât de departe poate merge un om atunci când trăieşte cu adevărat pentru ceea ce iubeşte. Respect profund pentru tot ce a însemnat. Pentru generaţii, pentru istorie, pentru lecţia de dedicare. Sincere condoleanţe familiei!! Odihneşte-te în pace, Mister", a scris Halep. 

07.04.2026, 22:14

Bolojan: Mircea Lucescu a însemnat fotbal, cu "F" mare pentru cel puţin trei generaţii

Premierul Ilie Bolojan afirmă că Mircea Lucescu "a însemnat fotbal, cu 'F' mare pentru cel puţin trei generaţii", iar generaţiile viitoare îl vor şti "drept antrenorul legendar de al cărui nume se leagă cei mai buni ani ai fotbalului românesc".

"Mircea Lucescu a însemnat fotbal, cu «F» mare pentru cel puţin trei generaţii. Cei mai norocoşi l-au văzut jucând pentru Dinamo Bucureşti în anii 60 şi 70. L-au văzut în rolul de căpitan al naţionalei la meciurile Campionatului Mondial din 1970. Alţii abia se năşteau atunci când a început să antreneze. Chiar şi cei mai tineri îl cunosc drept legendarul antrenor al lui Şahtior Doneţk, Galatasaray sau Beşiktaş", a afirmat Ilie Bolojan, marţi seară, într-o postare pe Facebook.

Potrivit premierului, generaţiile viitoare îl vor şti pe Mircea Lucescu "drept antrenorul legendar de al cărui nume se leagă cei mai buni ani ai fotbalului românesc". "Mulţumim, Mircea Lucescu, pentru momentele extraordinare pe care ni le-ai oferit, pe teren sau de pe bancă! Dumnezeu să îl ierte! Condoleanţe familiei îndoliate", a transmis Ilie Bolojan.

07.04.2026, 21:58

Adrian Mutu: Poate e cel mai bun antrenor avut de România. A fost un punct de reper în fotbalul românesc

Moartea lui Mircea Lucescu lasă un gol imens în fotbalul românesc. Fostul internațional Adrian Mutu îl descrie drept "un antrenor cu A mare" și un reper pentru generații întregi, în timp ce vestea dispariției sale a stârnit reacții emoționante din lumea sportului.

07.04.2026, 21:55

Ioan Andone: Eu cred că fotbalul l-a omorât pe Mircea Lucescu, nu mai avea ce căuta la Istanbul

Tehnicianul Ioan Andone, a cărui carieră a fost strâns legată şi influenţată de fostul selecţioner Mircea Lucescu, a declarat, marţi seara, că sfârşitul marelui antrenor a fost influenţat de decizia de a se implica la echipa naţională de fotbal a României în încercarea de a se califica la CM 2026.

"Eu cred că fotbalul l-a omorât în mare parte. Nu mai avea ce să caute la Istanbul sau la echipa naţională, cred că asta i-a pus capac. Eu nu am făcut medicină să ştiu, dar eu cred că ultima perioadă şi echipa naţională şi-au pus amprenta asupra bolilor pe care le avea, pentru că nu avea doar una", a declarat Ioan Andone la DigiSport. 

07.04.2026, 21:54

Gică Popescu: A iubit atât de mult fotbalul, încât i-a dedicat viaţa până în ultimul minut

Mircea Lucescu a iubit atât de mult fotbalul, încât i-a dedicat viaţa până în ultimul minut, a scris fostul căpitan al naţionalei Gheorghe Popescu, într-un mesaj postat pe Facebook după decesul legendarului antrenor

"A iubit atât de mult fotbalul, încât i-a dedicat viaţa până în ultimul minut. O pierdere uriaşă pentru tot sportul românesc; pentru noi, cei care am avut şansa să-i fim jucători, dar şi pentru generaţiile întregi de suporteri care s-au bucurat de performanţele unei cariere unice în istorie. Rămas bun, Nea Mircea", a scris Gheorghe Popescu.

07.04.2026, 21:53

Nicușor Dan: Mircea Lucescu ne lasă drept moștenire mult mai mult decât excelența sportivă

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj plin de emoție, după decesul marelui antrenor Mircea Lucescu: "Ne lasă drept moștenire mult mai mult decât excelența sportivă", spune președintele. Nicușor Dan spune că decesul lui Mircea Lucescu este o veste care întristează profund România.

"Una dintre cele mai respectate și longevive figuri din istoria fotbalului românesc și european, Mircea Lucescu ne lasă drept moștenire mult mai mult decât excelența sportivă cu care va rămâne mereu asociat numele său. Ne lasă exemplul unei vieți dedicate pasiunii pentru fotbal și al puterii de a merge mai departe, în ciuda dificultăților, pentru atingerea performanței", spune președintele României, în mesajul său.

Dan vorbește despre modul în care Lucescu a excelat: "Timp de peste șase decenii, ca jucător al echipei naționale și al cluburilor de tradiție, iar mai apoi ca antrenor de elită, acesta a excelat la cel mai înalt nivel. Cu tenacitate și inteligență tactică remarcabile, a obținut trofee importante și a format echipe, dar mai ales caractere".

"Mircea Lucescu a contribuit decisiv la afirmarea fotbalului românesc, a inspirat generații de jucători și a fost un adevărat ambasador al României pe marile stadioane ale lumii. Transmit condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au admirat. Dumnezeu să-l odihnească în pace!", se arată în mesajul președintelui României. 

07.04.2026, 21:51

Gino Iorgulescu, preşedintele LPF, la decesul lui Mircea Lucescu: A plecat un OM şi un prieten

Preşedintele LPF, Gino Iorgulescu, a transmis un mesaj la moartea lui Mircea Lucescu, despre care spune că i-a fost prieten, dar şi exemplu de profesionalism şi competenţă.

"Nu găsesc acum, în aceste clipe atât de grele, cuvintele care să spună cât regret moartea lui Mircea Lucescu, un OM care mi-a fost profesor, prieten şi exemplu de profesionalism şi competenţă! Nu pot uita că marele Lucescu m-a debutat, în 1981, la echipa naţională, aşa cum nu voi uita niciodată anii în care ne-a fost aproape…Adio, Mircea! Dumnezeu să te odihnească în pace!", este mesajul transmis de preşedintele LPF. 

07.04.2026, 21:50

FRF, despre Mircea Lucescu: O legendă. A purtat tricolorul pe cele mai înalte culmi ale succesului mondial

Este o zi de doliu pentru fotbalul românesc și internațional. Mircea Lucescu, una dintre cele mai mari legende ale sportului a murit la 80 de ani. Federația Română de Fotbal vorbește despre o pierdere imposibil de înlocuit. În semn de respect, FRF suspendă procesul de numire a unui nou selecționer și pregătește momente de reculegere în toate competițiile interne.

07.04.2026, 21:49

Mircea Lucescu, omagiat de cluburile pe care le-a condus: "Cuvintele sunt prea mici"

Mircea Lucescu a murit. Lucescu avea 80 de ani şi suferise recent două infarcturi. Echipele la a antrenat au reacționat la scurt timp după aflarea veștii teribile, pe conturile de socializare.

07.04.2026, 21:48

Gazzetta dello Sport: "Mircea Lucescu a fost Nikola Tesla al fotbalului". Reacţia turcilor: "Nu te vom uita"

Presa italiană a reacţionat după aflarea veştii tragice. Jurnaliştii italieni îl consideră pe Mircea Lucescu drept un pioner al fotbalului. "A fost Nikola Tesla al fotbalului", au scris jurnaliştii de la Gazzetta dello Sport.

07.04.2026, 21:47

Povestea de film prin care Dinamo l-a recrutat pe Mircea Lucescu în 1963: "Tata s-a speriat"

Nume emblematic în fotbalul românesc şi internaţional, Mircea Lucescu şi-a dedicat întreaga viaţă balonului rotund. A iubit atât de mult acest sport încât l-a pus mai presus de starea sa de sănătate şi de sfaturile medicilor. Timp de 60 de ani, stadionul i-a fost casă, iar jucătorii au făcut parte din familia sa.

07.04.2026, 21:46

Lucescu, un antrenor de legendă. De la Corvinul și Dinamo la gloria europeană cu Șahtior

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai importanți antrenori din istoria fotbalului românesc și european, a murit la vârsta de 80 de ani, după ce starea sa de sănătate s-a agravat în ultimele zile. A fost selecţionerul de legendă al naţionalei României, care şi-a scris numele în Cartea Recordurilor. Antrenor apreciat şi iubit oriunde a activat, Lucescu nu a reuşit ultima dată să califice echipa naţională la Cupa Mondială din 2026, dar a impresionat prin dăruire.

07.04.2026, 21:45

Reacţia clubului Dinamo

Pentru Dinamo, numele Lucescu nu va fi niciodată doar un capitol de istorie. Va rămâne un simbol, scrie FC Dinamo într-un mesaj publicat la moartea marelui antrenor Mircea Lucescu.

"Imaginea veşnică a unui simbol! Din nefericire, astăzi, lumea fotbalului românesc este mai săracă. Mircea Lucescu, fostul nostru mare jucător şi antrenor emblematic, a plecat dintre noi la vârsta de 80 de ani. Pentru Dinamo, nu este doar o pierdere. Este despărţirea de o parte din propria identitate. Mircea Lucescu nu a fost doar un nume în istoria clubului. A fost unul dintre cei care au scris-o. Între 1963 şi 1977, a îmbrăcat tricoul alb-roşu cu mândrie şi responsabilitate, adunând 250 de meciuri şi 57 de goluri. A fost liderul unei generaţii care a adus 7 titluri de campion şi o Cupă a României, dar dincolo de cifre, a fost expresia inteligenţei din teren, a eleganţei şi a spiritului de învingător care defineşte Dinamo. Ultimul meci pe care l-a disputat Mircea Lucescu în cariera sa de jucător a fost în sezonul 1989–1990; antrenor fiind la Dinamo, a intrat pe teren pentru 15 minute într-un meci disputat împotriva celor de la Sportul Studenţesc, devenind astfel cel mai vârstnic jucător care a îmbrăcat tricoul clubului nostru, la vârsta de 44 de ani şi 9 luni. A purtat cu aceeaşi onoare şi tricoul echipei naţionale, pentru care a evoluat de 65 de ori şi a marcat de 10 ori, fiind căpitanul generaţiei care a reprezentat România la Campionatul Mondial din 1970, o generaţie care a inspirat şi a rămas în istorie. Revenit la Dinamo ca antrenor, între 1985 şi 1990, a construit una dintre cele mai valoroase echipe din istoria clubului. Sub conducerea sa, Dinamo a câştigat un titlu de campioană, două Cupe ale României şi a ajuns până în semifinalele Cupei Cupelor, confirmând nu doar valoarea, ci şi spiritul unei echipe care nu a încetat niciodată să creadă. Mircea Lucescu a însemnat însă mai mult decât trofee. A însemnat viziune. A însemnat caracter. A însemnat continuitate. A fost un reper pentru fotbalul românesc şi european, un antrenor care a format generaţii, a inspirat destine şi a dus mai departe, peste graniţe, numele fotbalului românesc. Pentru Dinamo, numele Lucescu nu va fi niciodată doar un capitol de istorie. Va rămâne un simbol. Un simbol al pasiunii, al sacrificiului şi al excelenţei. Astăzi ne luăm rămas-bun, dar moştenirea sa rămâne vie în culorile clubului, în memoria suporterilor şi în tot ceea ce înseamnă spiritul dinamovist. Odihneşte-te în pace, Mircea Lucescu! Clubul Dinamo transmite sincere condoleanţe familiei îndoliate şi tuturor celor care l-au iubit", este mesajul clubului Dinamo. 

07.04.2026, 21:44

Reacţia clubului Rapid

Rapid a fost primul club din România care a reacţionat după decesul lui Mircea Lucescu. Il Luce a fost antrenorul cu care Rapid câştiga al doilea titlu de campioană a României din istorie, în sezonul 1998-1999. "Cuvintele sunt prea mici pentru un nume atât de mare… Mircea Lucescu ne-a părăsit după o viață dedicată fotbalului. Un om care a format generații, a scris istorie și care ne-a făcut de atâtea ori mândri că suntem români. Vom păstra în suflet pentru totdeauna amintirile, emoțiile și trofeele câștigate împreună!", a fost mesajul transmis de clubul Rapid.

07.04.2026, 21:43

Comunicatul Spitalului Universitar

"Spitalul Universitar de Urgență București informează că astăzi marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național", se arată în comunicatul Spitalului Universitar.

