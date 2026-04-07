Adrian Mutu: Poate e cel mai bun antrenor avut de România. A fost un punct de reper în fotbalul românesc
Moartea lui Mircea Lucescu lasă un gol imens în fotbalul românesc. Fostul internațional Adrian Mutu îl descrie drept „un antrenor cu A mare” și un reper pentru generații întregi, în timp ce vestea dispariției sale a stârnit reacții emoționante din lumea sportului.
Fostul internaţional Adrian Mutu a declarat că Mircea Lucescu, care a murit, marţi, la 80 de ani, a fost un punct de reper în fotbalul românesc.
”Nu l-am avut antrenor, dar poate e cel mai bun antrenor avut de România, care ne-a reprezentat cu brio şi cinste. A fost un punct de reper în fotbalul românesc, un antrenor cu A mare. Toţi ne uităm la el şi am dori să avem performanţele lui”, a declarat Mutu la Digisport.
Legendarul antrenor Mircea Lucescu a murit, marţi, la 80 de ani, la Spitalul Universitar.
”Astăzi marţi, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titraţi antrenori şi jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa naţională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generaţii întregi de români au crescut cu imaginea să în suflet, că un simbol naţional. Dumnezeu să îl odihnească!”, a transmis Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.
Ultimul meci condus de Mircea Lucescu a fost cel al naţionalei României cu Turcia, la 26 martie, în barajul pentru Cupa Mondială din 2026.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰