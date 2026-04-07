Mircea Lucescu, omagiat de cluburile pe care le-a condus: "Cuvintele sunt prea mici"

Mircea Lucescu a murit. Lucescu avea 80 de ani şi suferise recent două infarcturi. Echipele la a antrenat au reacționat la scurt timp după aflarea veștii teribile, pe conturile de socializare.

Moartea lui Mircea Lucescu, marcată de cluburile pe care le-a condus: "Cuvintele sunt prea mici" - Hepta

Clubul Rapid București a transmis un mesaj de condoleanțe pe Facebook:

"Cuvintele sunt prea mici pentru un nume atât de mare… Mircea Lucescu ne-a părăsit după o viață dedicată fotbalului. Un om care a format generații, a scris istorie și care ne-a făcut de atâtea ori mândri că suntem români. Vom păstra în suflet pentru totdeauna amintirile, emoțiile și trofeele câștigate împreună! Mulțumim pentru tot, nea Mircea! Dumnezeu să te odihnească în pace!", se arată în mesajul giuleștenilor.

Clubul Dinamo București a transmis, de asemenea, un mesaj de condoleanțe.

"Imaginea veșnică a unui simbol! Din nefericire, astăzi, lumea fotbalului românesc este mai săracă. Mircea Lucescu, fostul nostru mare jucător și antrenor emblematic, a plecat dintre noi la vârsta de 80 de ani. Pentru Dinamo, nu este doar o pierdere. Este despărțirea de o parte din propria identitate. Mircea Lucescu nu a fost doar un nume în istoria clubului. A fost unul dintre cei care au scris-o", se arată în mesajul transmis de echipa din Groapă.

Vestea a ajuns și la echipele pe care Mircea Lucescu le-a antrenat la nivel internațional.

Galatasaray a avut un mesaj emoționant pentru acest moment.

"Suntem profund îndurerați să auzim trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu, antrenorul câștigător al Supercupei UEFA și al celui de-al 15-lea titlu de campion al Turciei. Odihnește-te în pace, Luce, nu te vom uita niciodată", a transmis echipa Galatasaray, pe X.

De asemenea, clubul Besiktas Istanbul a transmis un mesaj puternic.

"Am aflat cu mare tristețe că fostul nostru director tehnic, Mircea Lucescu, arhitectul campionatului nostru în anul centenarului, a decedat. Nu te vom uita niciodată, Lucescu. Odihnește-te în pace. La revedere, Luce. 🖤🤍", se arată în mesajul clubului.

Dinamo Kiev, o altă echipă pe care Mircea Lucescu a antrenat-o, a transmis un mesaj.

"Mircea Lucescu a decedat. Condoleanțe 🕯️ Pe 7 aprilie 2026, a decedat remarcabilul antrenor român, fost mentor al echipei Dinamo, Mircea Lucescu. Lucescu a condus prima echipă a „alb-albaștrilor” din 2020 până în 2023, sub conducerea sa, Dinamo a obținut o „triplă de aur” (a câștigat medalii de aur în campionat, Cupă și Supercupă a Ucrainei) în sezonul 2020/2021", este parte din mesajul transmis de clubul de la Kiev.

PAOK FC, club la care antrenează Răzvan Lucescu, a transmis, de asemenea, un mesaj de condoleanţe.

"Un antrenor legendar. Un om mare. PAOK FC își ia rămas bun cu profundă durere de la Mircea Lucescu. Un om care a lăsat o amprentă de neșters asupra fotbalului mondial și a inspirat generații întregi prin integritatea, cunoștințele și personalitatea sa. În aceste momente dificile, suntem alături de Răzvan și familia sa, exprimându-ne sincere condoleanțe. Dumnezeu să-l odihnească. Adio...", este mesajul transmis de echipa greacă.

