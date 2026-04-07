Povestea de film prin care Dinamo l-a recrutat pe Mircea Lucescu în 1963: "Tata s-a speriat"

Nume emblematic în fotbalul românesc şi internaţional, Mircea Lucescu şi-a dedicat întreaga viaţă balonului rotund. A iubit atât de mult acest sport încât l-a pus mai presus de starea sa de sănătate şi de sfaturile medicilor. Timp de 60 de ani, stadionul i-a fost casă, iar jucătorii au făcut parte din familia sa.

Mircea Lucescu a trăit şi respirat fotbal. Şi-a început cariera de jucător profesionist pe când avea doar 18 ani, în 1963. A fost recrutat ca într-o poveste de film. "Tata s-a speriat, a aprins lampa se culcase, că omul se culca la 22:00, la 06:00 dimineață se scula. Când apărea o Volgă într-un cartier. Au discutat cu mama, tata şi au lăsat 50 de lei pe masă, care erau destul de mulţi, ca să am pe tramvai. Şi a zis ca a doua zi să mă prezint la Dinamo", declara Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu se remarca în teren ca un jucător inteligent. Absolvise Academia de Științe Economice şi învăţase de tânăr şase limbi străine: engleză, portugheză, spaniolă, italiană, franceză și rusă. Mircea Lucescu şi-a pus ghetele în cui la 37 de ani, însă nu a putut sta departe de teren. În 1981 devine cel mai tânăr selecţioner al României şi îl promovează pe Gheorghe Hagi la echipa naţională la 18 ani. Cu el în echipă, în 1983, Mircea Lucescu reuşeşte să califice naţionala la primul turneu european.

"Ştiu că voi termina prin a fii înfrânt", declara Mircea Lucescu la numirea pe banca naţională. Asta s-a şi întâmplat. A fost demis după ratarea calificării la Campionatul Mondial din 1986, organizat tot în Mexic.

Primele probleme grave de sănătate au apărut în 2009, pe când era antrenorul lui Șahtior Donețk. Atunci, Mircea Lucescu a ajuns de urgență la spital, după un infarct. A revenit pe bancă, după o operaţie pe cord şi montarea unui stent. Nu a vrut să se retragă nici în 2023, după ce a fost operat la şoldul stâng. Un an mai târziu alegea să devină noul selecţioner al României.

Şi-a dat totul până în ultima clipă. De pe patul de spital, Il Luce ofera indicaţii tactice secundului, pentru ultima partidă din mandatul de selecţioner, un meci-test împotriva Slovaciei.

