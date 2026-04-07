Un om de afaceri, consilier local în Vrancea, a murit după ce a fost spulberat de un camion, pe autostradă. Bărbatul oprise maşina pe banda de urgenţă şi a coborât împrenă cu soţia. Femeia s-a ferit din calea tirului, dar Gabriel nu a mai apucat. Anchetatorii verifică acum dacă şoferul a respectat toate regulile atunci când a oprit pe autostradă.

Autostrada A1 Deva-Nădlac. Cei doi soţi au oprit maşina pe banda de urgenţă şi au coborât să verifice platforma plină cu bidoane pe care o tractau. Niciunul dintre ei nu purta vestă reflectorizantă. La scurt timp, o cameră de bord a surprins impactul devastator: camionul trece razant pe lângă femeia de 50 de ani, spulberă maşina şi o târăşte câţiva metri. Gabriel este aruncat dincolo de parapet şi moare pe loc.

"Am văzut doar o explozie".

"Domnul de Bulgaria cu campionul nu cred că a fost atent, nu a avut timp să frâneze şi să evite", spun martorii.

Articolul continuă după reclamă

Gabriel avea 56 de ani şi era consilier local într-o localitate din Vrancea, dar şi un om de afaceri respectat în comunitate.

"Din nefericire, un bărbat a fost găsit decedat la faţa locului. O femeie a fost preluată de elicopter şi transportată la spital în stare conştientă, cooperantă", spune Zorița Mircov, purtător de cuvânt ISU Timiș.

Soţia afaceristului a scăpat, ca prin minune, doar cu nişte zgârieturi şi a fost externată. Între timp, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere şi vătămare corporală din culpă. Ancheta va stabili, totodată, dacă şoferul a respectat toate regulile atunci când a oprit pe autostradă.

Pe autostradă, oprirea este permisă doar în situații reale de urgență și respectând cativa pasi. Porniți imediat avariile, iar înainte să coborâți din vehicul, îmbrăcați vesta reflectorizantă. Triunghiul trebuie amplasat în spatele mașinii, la cel puțin 100 de metri, pentru a fi observat din timp de ceilalți șoferi. Specialiștii recomandă ca pasagerii să iasă din mașină și să se retragă în spatele parapetului, pentru a evita orice risc.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să nu mai mergeţi deloc în vacanţă anul acesta? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰