Fostul antrenor al naţionalei Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a murit marţi, la Spitalul Universitar de Urgenţă din Capitală.

- Gazzetta dello Sport: "Mircea Lucescu a fost Nikola Tesla al fotbalului". Reacţia turcilor: "Nu te vom uita"

Presa italiană a reacţionat după aflarea veştii tragice. Jurnaliştii italieni îl consideră pe Mircea Lucescu drept un pioner al fotbalului. "A fost Nikola Tesla al fotbalului", au scris jurnaliştii de la Gazzetta dello Sport.

Mircea Lucescu a antrenat în fotbalul italian în perioada 1990- 1996 şi a pregătit cluburi precum Pisa, Brescia şi Reggiana. A revenit în România în sezonul 1997-1998, la Rapid, apoi s-a întors în Italia pentru a antrena pe Inter Milano.

Galatasaray, mesaj emoţionat după decesul lui Lucescu: Nu te vom uita!

Clubul Galatasaray, la care Mircea Lucescu a fost antrenor, a postat un mesaj emoţionat imediat după aflarea veştii decesului legendarului tehnician.

"Am aflat cu profundă tristeţe de la moartea lui Mircea Lucescu, care a adus ţării noastre încă un trofeu european prin câştigarea Supercupei UEFA şi care a ocupat funcţia de antrenor principal al echipei noastre la cea de-a 15-a noastră victorie în campionat. Transmitem condoleanţe familiei lui Mircea Lucescu, celor dragi şi întregii comunităţi fotbalistice. Nu te vom uita, Lucescu", a notat Galatasaray pe Facebook.

"Mircea Lucescu, antrenorul care a lăsat o amprentă deosebită asupra fotbalului turc și unul dintre numele importante ale fotbalului mondial, a încetat din viață", au scris şi jurnaliştii turci.

