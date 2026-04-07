Accident mortal pe Autostrada A1, pe sensul de mers către Timișoara. Un camion condus de un bulgar a intrat în plin într-o mașină oprită pe prima bandă a autostrăzii. Şoferul maşinii a murit, iar soţia lui a reuşit să se salveze în ultima secundă. Femeia a fost transportată cu elicopterul la spital. Polițiștii au deschis un dosar penal și urmează să stabilească dacă au fost respectate regulile de semnalizare a opririi pe autostradă.

Sunt imaginile surprinse aseară pe Autostrada A1 Deva-Nădlac, de camera de bord a unei maşini.

Totul s-a întâmplat aproape de ora 19. Maşina era staţionată pe prima bandă a autostrăzii şi tracta o platformă. Cei doi soţi din Vrancea nu erau în interiorul autoturismului şi nu purtau veste reflectorizante.

În imagini se vede cum, cu o fracţiune de secundă înainte de impact, femeia de 50 de ani reuşeşte să se salveze. Şoferul camionului, un bărbat de 36 de ani din Bulgaria, nu apucă, însă, să frâneze la timp. Soțul femeii, în vârstă de 56 de ani, nu a mai avut nicio șansă.

"Am văzut doar o explozie", spune un martor.

"Din nefericire, un bărbat a fost găsit decedat la faţa locului. O femeie a fost preluată de elicopter şi transportată la spital în stare conştientă, cooperantă", a declarat Zorița Mircov, purtător de cuvânt ISU Timiș.

Momentan, nu se știe de ce mașina nu staţiona pe banda de urgență şi nici dacă oprirea era semnalizată regulamentar.

"Domnul de Bulgaria cu campionul nu cred că a fost atent, nu a avut timp să frâneze şi să evite", spune un martor.

Şoferul bulgar nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă şi urmează să stabilească dacă au fost respectate regulile de semnalizare a opririi pe autostradă.

Oprirea pe autostradă este interzisă, cu excepția situaţiilor de urgenţă, caz în care semnalizarea corectă este obligatorie pentru a evita astfel de tragedii.

