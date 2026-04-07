El este bărbatul mort în accidentul cumplit din Arad. Gabriel era consilier şi om de afaceri în Vrancea

Sfârşit tragic pentru omul de afaceri şi consilierul Gabriel Bolovan. Bărbatul şi-a găsit sfârşitul pe Autostrada A1, în județul Timiș, în zona localității Giarmata, chiar în faţa soţiei sale.

Bărbatul de 56 de ani a fost lovit în plin de un TIR înmatriculat în Bulgaria. Omul de afaceri oprise maşina pe banda întâi şi ieşise din autoturism împreună cu soţia sa. Nu purtau vesta reflectorizantă şi au fost izbiţi în plin de un camion. Impactul a fost devastator pentru bărbat, în timp ce soţia lui s-a salvat în ultima secundă.

Ce spun poliţiştii

„La data de 06 aprilie 2026, în jurul orei 18:25, pe autostrada A1 Deva–Nădlac, a avut loc un accident pe sensul de mers dinspre localitatea Giarmata înspre municipiul Arad, între un autoturism condus de un bărbat de 56 de ani și un autocamion condus de un bărbat de 36 de ani. În urma impactului, o persoană a decedat, respectiv bărbatul de 56 de ani, iar o femeie de 50 de ani a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Conducătorul autocamionului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.”

Articolul continuă după reclamă

Vestea dispariției lui Gabriel Bolovan a căzut ca un trăsnet pentru comunitate locală.

„Uneori, Dumnezeu îi alege prea devreme pe cei mai buni dintre noi…A fost un om rar, așa cum întâlnești tot mai puțin: modest, discret, cu un caracter curat și un bun-simț care se simțea fără să fie rostit. Am avut privilegiul să colaborăm și voi păstra mereu în suflet amintirea unui om blând, politicos, care nu a căutat niciodată să iasă în față, dar care se făcea remarcat prin felul său de a fi: liniștit, respectuos, profund uman. Și-a îndeplinit rolul de consilier local cu demnitate și responsabilitate, dar dincolo de orice funcție, a rămas un om cu adevărat frumos. Plecarea lui lasă un gol greu de descris…Drum lin, în Lumină, prieten drag. Dumnezeu să te odihnească în pace. Bolovan Grigoraș-Gabriel 02.04.1970 – 06.04.2026.”

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să nu mai mergeţi deloc în vacanţă anul acesta? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰