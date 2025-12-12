Nou protest în Piața Victoriei după dezvăluirile despre presiunile din justiție: "Corupția a pus stăpânire"

Valul de proteste declanșat după documentarul Recorder despre presiunile din justiție continuă. Un nou protest este anunțat în Piața Victoriei din Capitală, de la ora 18:30.

Un miting pentru independența Justiției este anunțat vineri, 12 decembrie, de la ora 18:30, în Piața Victoriei din Capitală. Manifestația este organizată de asociațiile "Inițiativa România", "Asociaţia MEA", "Corupția ucide" și comunitatea "Declic". Miercuri și joi au avut loc manifestații similare la sediul CSM și în Piața Victoriei, la fiecare dintre acestea strângându-se în jur de 1.000 de persoane.

"Documentarul Recorder a arătat cum corupția a pus stăpânire pe Justiție. Iar politicienii care au votat Legile justiției au făcut posibil acest lucru. Este timpul să le spunem că situația a devenit intolerabilă și că a venit momentul ca politicienii care susțin că vor un stat de drept, dar șj oamenii onești din Justiție să remedieze lucrurile. Ce se întâmplă în Justiție ne afectează pe toți. Așa cum și corupția ne afectează viața în fiecare zi. Ieșim în Piața Victoriei, locul unde am reușit să oprim oroarea care a fost OUG 13, pentru a opri o altă oroare: Justiție capturată de corupți. Ce cerem: revocarea Liei Savonea, demiterea conducerii DNA, demiterea lui Cătălin Predoiu, ministrul în al cărui mandat la Justiție s-au întâmplat faptele semnalate de Recorder, revizuirea competențelor CSM, eliminarea pe cale legislativă a "portițelor" care permit amânarea proceselor penale până la prescripție", este mesajul postat pe pagina de Facebook a protestului.

Jandarmeria a transmis că va asigura ordinea publică şi protecţia participanţilor. "În vederea desfăşurării fără riscuri în planul ordinii şi siguranţei publice a acestei manifestaţii, evidenţiem obligaţiile pe care organizatorii şi participanţii le au potrivit prevederilor privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările şi completările ulterioare", a transmis Direcţia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, citată de Agerpres.

Jandarmeria Capitalei recomandă persoanelor care vor participa la aceste manifestaţii, dar şi celorlalţi cetăţeni, să manifeste înţelegere faţă de măsurile luate, să adopte un comportament civilizat, să respecte indicaţiile jandarmilor, să evite conflictele de orice natură şi să anunţe cea mai apropiată patrulă de jandarmi dacă observă persoane care au un comportament antisocial.

"De asemenea, din raţiuni de siguranţă publică, recomandăm participanţilor să nu vină cu bagaje sau genţi voluminoase. Facem precizarea că, la locul de desfăşurare a activităţii, Jandarmeria Capitalei va avea echipe de dialog cu veste inscripţionate, de culoare albastră, care au rolul de a asigura dialogul permanent cu organizatorii şi participanţii la aceste adunări publice", arată sursa citată.

Jandarmeria reaminteşte faptul că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, este interzisă şi constituie infracţiune participarea la adunările publice a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau pentru tulburarea desfăşurării normale a acestora.

