Cum îmbogăţeşti un oraş? Faci cel mai tare Târg de Crăciun, cucereşti cu el topurile europene, apoi pui masa pentru turişti şi investitori. N-o fi asta reţeta câştigătoare pentru toată lumea, dar Craiova le-a bifat pe toate şi îi merge bine. E suficient să dai un ochi pe piaţa imobiliară ca să vezi asta. Anul acesta, oraşul din Bănie este pe primul loc în ţară la scumpiri: un apartament de două camere a ajuns să concureze cu unul din oraşe consacrate pentru preţurile piperate, precum Cluj-Napoca, Bucureşti sau Braşov.

Vizibilitatea internaţională câştigată odată cu renumitul Târg de Crăciun i-a adus Craiovei şansa la o dezvoltare accelerată în ultimii ani. Ascensiunea se reflectă cel mai bine pe piaţa imobiliară. Oraşul a bifat anul acesta cea mai mare creştere a preţurilor din ţară.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Comparativ, preţul mediu al locuinţelor în Cluj-Napoca este de peste 3.000 de euro pe metru pătrat, iar în Bucureşti şi Braşov preţurile se învârt în jurul valorii de 2.100 de euro pe metru pătrat.

Articolul continuă după reclamă

Garsonierele şi apartamentele de 2 camere, la mare căutare

"Am ales să cumpăr apartament în Craiova, fiind mai aproape de muncă. [...] A durat cam 3 luni până să găsesc ceva ok", a explicat Andrei Preda.

Andrei este unul dintre noii proprietari din Craiova. A plătit 80.000 de euro pe un apartament cu două camere, după ce şi-a făcut credit la bancă.

"Am ales să iau unul mai vechiuţ puţin şi nerenovat şi să-l fac eu pe parcurs. […] Undeva la 48 de metri pătraţi, la etajul 2", a mai spus Andrei.

Potrivit agenţilor imobiliari, cele mai căutate locuinţe sunt garsonierele şi apartamentele de două camere, pentru că pot fi uşor vândute ori închiriate, dar nici casele ori spaţiile comerciale aflate la vânzare nu duc lipsă de clienţi.

Târgurile de sezon atrag investitorii străini

"Am atras şi foarte mulţi clienţi din afara ţării, am avut italieni, francezi, spanioli. […] Sunt foarte mulţi investitori care au fost atraşi de oraşul nostru şi în urma vizibilităţii, şi a târgurilor de Paşte, de Crăciun", a relatat agentul imobiliar Elena Paraschivu.

În rândul craiovenilor, opiniile sunt împărţite. În timp ce unii privesc cu ochi buni creşterea preţurilor, alţii spun că sunt exagerate.

"Aş spune că e un preţ prea mare, prea ridicat, pentru un oraş atât de mic", şi-a dat un craiovean cu părerea.

"Chiriile sunt foarte mari, 1.500–2.000 de lei pe noapte, exact cât ar da pe o lună de zile", a spus o localnică.

"A devenit un oraş foarte competitiv, din punct de vedere al activităţilor culturale. […] Festivaluri, târguri", a punctat altă localnică.

Pe lângă renumitul Târg de Crăciun, Craiova atrage turişti şi investitori şi datorită altor proiecte de succes, precum extinderea şi modernizarea Aeroportului, dar şi datorită Festivalului Intencity, care aduce deja de 3 ani în ţara noastră artişti internaţionali de renume.

Diana Severin Like Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe. ➜

Întrebarea zilei Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun? Cumpăr mai puţin Cheltuiesc mai mult

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰