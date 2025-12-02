Reprezentanții sindicatului personalului contractual din Parlament protestează din nou, marți, pe holurile Camerei Deputaților, înainte ca premierul Ilie Bolojan să-și asume răspunderea în fața Parlamentului cu privire la pensiile magistraților.

Sindicaliștii au afișe de protest la adresa salariilor mici, acesta fiind cel de-al doilea protest din Parlament din ultima perioadă, în prezența premierului. Ei au scandat, totodată, mai multe revendicări și au cerut demisia Guvernului.

De unde au pornit nemulţumirile

"Sindicatele din Parlamentul României au ieșit de nou la un protest spontan aici, pe holul Palatului Parlamentului, deoarece data trecută nu a stat niciun factor de decizie de vorbă cu noi pentru revendicările noastre. Deci, după o reformă începută și finalizată, într-un final cu mai puțin personal specializat și salarii diminuate începând de la 1 iulie, ne așteptăm la o repunere în drepturi a angajaților noștri, deoarece volumul de muncă a crescut, personalul ne pleacă, iar noi n-am găsit soluții decât să acceptăm ce spune Guvernul - că de la 1 ianuarie ne ia norma de hrană. Prin urmare, astăzi ne-am adunat aici să spunem un vot de blam domnului prim-ministru Bolojan și întregului Guvern, în frunte cu ministrul Muncii, care a neglijat solicitările noastre până în present", a declarat lidera sindicaliștilor, Angela Ghenciu, președintele Sindicatului Salariaților din Camera Deputaților.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit acesteia, sindicatele au sesizat, după diminuarea sporurilor, Avocatul Poporului și Comisia Europeană, dar nu a existat un rezultat favorabil pentru salariații din Parlament. "Noi ne așteptăm la o repunere în drepturi. Prin comparație cu alte categorii ale segmentului bugetar, salariile noastre au stagnat din 2022 până în prezent, astfel încât există mari diferențe între colegii noștri de la Guvernul României, care iau salarii mărite cu 20%, sau Curtea de Conturi sau alte instituții din țară, nu mai vorbim de primării. Singurul instrument pe care l-am avut au fost negocierile pe comisii, demersurile făcute către președintele Camerei, către Ministerul Muncii", a menționat reprezentanta sindicaliștilor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă distrag ecranele din bord când sunteți la volan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰