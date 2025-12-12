Alertă în Japonia! Autorităţile nipone aşteaptă să se producă un mega-seism de-a lungul coastei nordice a ţării. Oficialii Ministerului Afacerilor Externe român recomandă cetăţenilor să evite deplasările în zonă.

Pericol de mega-seism, cu magnitudinea de 8, în Japonia. MAE recomandă evitarea deplasărilor în zonă

Autorităţile nipone sfătuiesc oamenii să fie pregătiţi în orice clipă pentru evacuări de urgenţă. Este pentru prima dată în ultimii trei ani când Agenţia Meteorologică emite o avertizare de seism cu magnitudinea de peste 8 grade.

Oficialii japonezi apreciază că un astfel de seism ar putea declanșa un tsunami cu valuri de peste 20 de metri, provocând aproximativ 300.000 de morți și pagube economice de trilioane de dolari.

Două cutremure de mare intensitate au răvăşit Japonia în ultimele trei zile şi au rănit cel puţin 40 de persoane.

