Când rămânem fără soluții de sărbători, o variantă sigură rămân banii în plic. Ajungem să oferim plicul nu din dezinteres, ci din lipsă de timp, din teama de a nu supăra sau din convingerea că persoana căreia îi oferim darul știe mai bine decât noi ce își dorește.

Magia sărbătorilor învăluie uşor-uşor oraşele din toată ţara. Pe străzile împodobite, copiii au pornit la colindat, iar adulţii la cumpărat cadouri.

Reporter: Ce-i oferiţi de sărbători: bani sau cadou?

Soţ: Bani, să-şi ia ce doreşte.

"Bani, bani. E mult mai ok.", a adăugat soţia.

Cadoul în banui: un trend din ce în ce mai iubit, atât de cei care se simt complet neinspiraţi, cât şi de cei care preferă să primească exact ce îşi doresc.

"Adevărul este că vorbim de o schimbare culturală, nu de lipasă de afecţiune, pentru că aceasta este societatea in care trăim. Totul este contracronometru, totul este sub presiune, totul trebuie să fie sub tutela pragmatismului.", a explicat Cristina Dincu, psiholog.

Deşi unii se simt încă stânjeniţi când primesc bani în dar, o scrisoare sau o felicitare pot transforma gestul într-un cadou de suflet.

"Suntem tot mai departe unii de alţii. Avem tot mai puţin timp să comunicăm cu ceilalti, să le aflăm gusturile, preferintele. Cred că şi faptul că avem clar nişte scumpiri fac să se dea aceşti bani.", a spus Răzvan Pantelimon, analist.

Există însă şi o problemă: de multe ori banii primiţi în dar ajung să plătească necesităţi, nu răsfăţ.

"Pentru cei care vor să păstreze gestul, rămân cardurile cadou, un compromis între plic şi surpriză. Acesta are o valoare de 100 de lei si poate fi folosit in aproape toate magazinele din mall.",a transmis reporterul Observator, Cristina Niţă.

Sunt, desigur, şi români care îşi fac timp şi buget pentru cadurile clasice.

"Cadouri tradiţionale. Că este mai frumos. E o altfel de emoţie.", a spus o tânără.

"Îmi place mai mult mie, că mi se pare că persoana care mi-l dă, pune mai mult efort.", a adăugat o altă femeie.

"Cadouri, să fie ceva personal. Poate să fie un cadou ceva sentimental, poate nişte poze mai vechi, niste amintiri.", a adăugat un cuplu.

Un alt avantaj al darurilor clasice este şi faptul că pot fi confecţionate de noi înşine. Iar cadourile elaborate de fiecare dintre noi adaugă şi o încărcătură emoţionlă pe care cele cumpărate online sau în magazinele fizice nu o au.

