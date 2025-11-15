Moarte învăluită în mister la Bacău. Cadavrul tinerei găsit lângă calea ferată era învelit cu un cearşaf

Descoperire macabră în Bacău! În România anului 2025 am ajuns să nu fie săptămână în care o femeie să nu fie ucisă. Vineri, cadavrul unei tinere de 26 de ani a fost găsit lângă o cale ferată, dintr-o zonă izolată a oraşului. Anchetatorii nu exclud varianta unei crime, pentru că pe trupul fetei s-au găsit urme de violenţă şi două zone în care fusese înjunghiată.

Trupul neînsufleţit al tinerei de 26 de ani a fost descoperit ieri în jurul orei 8 dimineaţa de doi trecători. Şocaţi, aceştia au sunat imediat la 112. "Am venit de acasă, azi dimineaţă pe la ora 8, şi am văzut o femeie căzută acolo jos, învelită într-un cearceaf şi plin cu sânge", a declarat martorul.

La faţa locului au ajuns imediat medicii, dar şi criminaliştii care au căutat mai multe probe. Sub cearceaful alb, care îi acoperea trupul fetei, aceştia au descoperit urme de înjunghiere.

"Imediat a fost trimis la faţa locului un echipaj medical cu medic, un echipaj de la SMURD, bineînţeles Poliţia, şi acolo s-a constatat o persoană, de sex feminin, decedată, care avea două plăgi înjunghiate pe coapsa dreaptă", a declarat Aura Creţu, medic pe ambulanţă.

Zona în care a fost găsit cadavrul e una cu vegetaţie, aproape de o cale ferată, iar cel mai apropiat bloc de locuinţe se află la aproximativ 200 de metri. Cu o seară în urmă, o femeie care locuieşte în apropiere ar fi auzit o tânără care striga după ajutor. "În jurul ore 9 jumate eram pe balcon şi auzisem că ţipă cineva, striga: mor, mor. Dar nu ştiu, prin zona asta, nu ştiu exact unde".

Anchetatorii aşteaptă acum rezulatele necropsiei pentru a afla exact cauza morţii învăluite în mister. În cazul unei crime aceştia nu exclud posibilitatea ca trupul femeii să fi fost adus în locul respectiv.

