Crimă înfiorătoare în comuna Poduri, din judeţul Bacău! O femeie de 63 de ani a fost ucisă chiar de propriul soţ, în vârstă de 72 de ani, care a încercat mai apoi să-şi pună capăt zilelor. Bărbatul a ajuns în stare critică la spital, acolo unde a murit câteva ore mai târziu. Tragedia ar fi avut loc în urma unui scandal izbucnit între cei doi.

Între cei doi soți existau neînțelegeri mai vechi, care ieri au degenerat într-un conflict violent. În urma altercației, bărbatul și-ar fi atacat soția cu un cuțit. Mai mult, după comiterea faptei, bărbatul ar fi sunat-o pe sora victimei şi i-ar fi povestit tragedia. Ulterior, probabil speriat de ceea ce făcuse, acesta a încercat să-şi pună capăt zilelor.

"La locul solicitării au găsit două persoane, una de sex feminin, fără semne vitale, s-a constatat decesul şi o persoană de sex masculin, cu plăgi tăiate în zona cervicală anterioară", a declarat Aura Creţu, medic Serviciul de Ambulanţă Bacău.

Şi-a ucis soţia şi s-a sinucis după o ceartă

Bărbatul a fost transportat la urgenţă la spital, în stare critică. "A fost adus în compartimentul UPU al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Moineşti cu plagă înjunghiată la nivelul cervical anterior şi plagă înjunghiata la nivel de torace anterior", a declarat Corina Dascălu, medic Spitalul Moineşti.

La câteva ore, însă, în ciuda eforturilor medicilor, bărbatul a murit.

"Sunt consternată la aflarea acestei veşti, chiar vă spun sincer că am amuţit, mai ales că îi cunosc foarte bine pe dânşii şi ştiu ce fel de oameni sunt. Chiar este un mare necaz asupra comunităţii şi asupra familiei", a declarat Diana Narcisa Miclăuş, primar Poduri.

Poliţiştii au deschis acum o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările și motivul care au dus la această tragedie. De la începutul anului şi până acum, în România, au fost ucise peste 40 de femei de actuali sau foşti parteneri.

