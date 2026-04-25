Moartea şocantă a unei fetiţe de numai doi ani trage un puternic semnal de alarmă pentru părinţii din toată ţara. Copila din Constanţa a murit după ce a înghiţit bilele magnetice dintr-o jucărie. Părinţii nu au bănuit nimic până la autopsie, care a arătat că suferise un blocaj al intestinelor. Polițiștii au deschis un dosar penal, iar Protecţia Copilului face propria anchetă. Între timp, părinţii se pregătesc de înmormântare.

- Moarte şocantă a unei fetiţe de 2 ani din Constanţa. Ce spun vecinii părinţilor: "Ştiu de o mică neatenţie"

O moarte subită, după o cursă contracronometru. Totul s-a întâmplat în drum spre cabinetul medicului de familie. Fetiţa de nici 2 ani se simţea tot mai rău şi avea vărsături. "Pe drum, starea fetiței s-ar fi agravat, astfel că mama a apelat numărul unic pentru apeluri de urgență 112, solicitând o ambulanță, cu care s-a întâlnit pe DN 3, iar echipajul medical a început manevrele de resuscitare, din nefericire fără rezultat", a declarat Andreea Ambroze, purtător de cuvânt IPJ Constanța.

Abia la autopsie a aflat şi familia ce a răpus-o pe copilă

Abia la autopsie a aflat şi familia ce a răpus-o pe copilă. Medicii legişti au găsit în intestinele fetiţei mai multe bile magnetice, lipite între ele. Ocluzia intestinată nediagnosticată la timp a fost urmată de o infecţie severă. Protecţia Copilului a deschis o anchetă. "Statea in curte cu copilul, dar acum eu stiu o mica neatentie. Mi-a spus fata ca ar fi inghitit o bila de la o jucarie, dar copila aia nu cred ca e vinovata cu nimic", spune o vecină. Mare grijă cum alegeţi jucăriile copiilor, mai ales dacă vorbim de micuţi aflaţi în faza în care explorează tot ce e în jurul lor. Bilele magnetice din jucării pot fi uşor înghiţite şi, iată, pot deveni pericole mortale. Protecţia Consumatorului verifică să vadă dacă jucăria care a ucis-o pe copilă respecta standardele europene de siguranţă.

"De la momentul în care jucăriile pătrund pe teritoriul țării noastre există un sistem de alewrta european safetu gate care arată ce fel de jucării nu treb să ajungă pe piață. Suntem în permanent contact cu acest sistem retragem foarte multe jucării Există avertizări obligatorii legate de vârsta care poate fi potrivită pentru jocul cu astfel de produse, dar mulți părinți ori nu sunt familiarizați ori cred că jucăria respectivă nu e atât de periculoasă", a declarat Horia Constantinescu, comisar şef adjunct CJPC Constanţa. Aşa cum a crezut şi o familie de români din Germania, al căror copil de 2 ani a murit, în 2024, după ce, la fel, a înghiţit mai multe bile dintr-o jucărie magnetică. Părinţii nu au ştiut nimic şi luni întregi au umblat zadarnic cu fiul lor din medic în medic şi totuşi nimeni nu a reuşit să pună la timp un diagnostic salvator.

