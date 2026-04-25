Semnal de alarmă al medicilor: supravegheaţi-vă copiii chiar şi atunci când se joacă. În judeţul Constanţa, o fetiţă de nici 2 ani a murit după ce a înghiţit bile magnetice dintr-o jucărie. Părinţii nu au ştiut nimic până la autopsie, care a arătat că fetiţa suferise un blocaj al intestinelor. Polițiștii au deschis dosar penal, iar în paralel cei de la Protecţia Copilului fac propria anchetă.

O moarte subită după o cursă contracronometru. Totul s-a întâmplat în drum spre cabinetul medicului de familie din Constanţa, pentru că fetiţa de nici 2 ani se simţea tot mai rău şi avea vărsături.

"Pe drum, starea fetiței s-ar fi agravat, astfel că mama a apelat numărul unic pentru apeluri de urgență 112, solicitând o ambulanță, cu care s-a întâlnit pe DN 3, iar echipajul medical a început manevrele de resuscitare, din nefericire fără rezultat", a declarat Andreea Ambroze, purtător de cuvânt IPJ Constanța.

Descoperirea șocantă de la autopsie

Abia la autopsie familia a aflat ce a răpus-o pe fetiţă. Medicii legişti au găsit în intestinele copilei mai multe bile magnetice. Ele s-au lipit între ele şi asta a dus la blocajul intestinelor și apoi la o infecţie severă.

"Stătea în curte cu copilul, dar acum eu știu, o mică neatenție". "Erau oameni cumsecade, la locul lor, fiecare avea tot ce le trebuie, nu le lipsea nimic". "Fetița era îngrijită, nu era nicio problemă, avea foarte mare grijă, Doamne ferește", au afirmat vecinii.

Şi totuşi, nu putem vorbi niciodată de prea multă atenţie, mai ales când cei mici sunt în faza explorării. Bilele magnetice din jucării sunt viu colorate şi atrag copiii. Pot fi uşor înghiţite şi devin jucării mortale. Protecţia Consumatorului a început o anchetă pentru a vedea dacă respectivele bile respectau standardele europene de siguranţă. Verificări fac și inspectorii de la Protecția Copilului.

Avertismentul autorităților pentru părinți

"De la momentul în care jucăriile pătrund pe teritoriul țării noastre există un sistem de alertă european Safety Gate care arată ce fel de jucării nu trebuie să ajungă pe piață. Suntem în permanent contact cu acest sistem, retragem foarte multe jucării. Există avertizări obligatorii legate de vârsta care poate fi potrivită pentru jocul cu astfel de produse, dar mulți părinți ori nu sunt familiarizați, ori cred că jucăria respectivă nu e atât de periculoasă", a afirmat Horia Constantinescu, comisar-șef adjunct CJPC Constanța.

Aşa cum a crezut şi o familie de români din Germania, al căror copil de 2 ani a murit, în 2024, după ce, la fel, a înghiţit mai multe bile dintr-o jucărie magnetică. Părinţii nu au ştiut nimic şi luni întregi l-au dus pe băiat la medici pentru că se simţea tot mai rău.

Codrina Petcu

