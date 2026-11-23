Polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă, iar Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) a început o anchetă după accidentul petrecut sâmbătă în municipiul Arad, în care un muncitor a fost strivit de țevi de termoficare de mari dimensiuni, care s-au rostogolit peste el când le descărca dintr-un TIR.

Reprezentanții ITM Arad au declarat luni, pentru AGERPRES, că victima avea 60 de ani și era tractorist cu experiență de 30 de ani.

Bărbatul lucrase pentru o firmă contractată de municipalitatea arădeană în cadrul lucrărilor de modernizare a sistemului de termoficare din oraș.

El descărca dintr-un TIR țevi de mari dimensiuni, fiecare având circa 900 de kilograme, în momentul în care acestea s-au rostogolit și l-au strivit.

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Din primele cercetări făcute de ITM, rezultă că țevile erau prinse cu chingi și sprijinite de stâlpi montați în remorcă. În momentul în care șoferul a desfăcut chingile, pentru ca un utilaj cu braț să preia pe rând țevile, stâlpii au cedat.

Inspectorii de muncă spun că nu ar fi fost respectate normele de protecție în muncă, iar măsurile urmează să fie stabilite la finalizarea anchetei. De asemenea, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală pentru ucidere din culpă.

La accidentul de muncă au intervenit pompierii militari arădeni, care au extras victima, însă, potrivit unei informări transmise sâmbătă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, rănile suferite de bărbat erau incompatibile cu viața.