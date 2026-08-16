Un accident rutier în care au fost implicate șase mașini s-a produs duminică seară pe DN 11, în comuna Măgura, sat Măgura, județul Bacău.

Accident cu șase mașini în Bacău. Patru persoane, între care doi copii, la spital - Shutterstock

La locul accidentului au intervenit pompierii băcăuani cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD de Terapie Intensivă Mobilă și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

Patru persoane, doi adulți și doi copii, duse la spital

Patru persoane, doi adulți și doi copii, au fost evaluate medical la fața locului. Toate victimele erau conștiente și au fost transportate la spital pentru îngrijiri și tratament de specialitate.

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Pompierii au asigurat, de asemenea, măsurile necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor la locul producerii accidentului. Cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite de autorități.