Video Momentul când șoferul unei mașini pierde controlul și intră cu viteză într-o autoutilitară în Suceava
Accident grav, ieri după amiază, în localitatea suceveană Arbore, surprins de o cameră de supraveghere.
În imagini se observă cum şoferul unei maşinii pierde controlul volanului, intră cu viteză pe contrasens şi se izbeşte cu putere de o autoutilitară.
În urma impactului extrem de violent, ambii şoferi au primit de urgenţă îngrijiri medicale la faţa locului, iar ulterior au fost transportaţi la spital.
Poliţiştii fac acum cercetări pentru a stabili, mai exact, cum s-a produs accidentul.
