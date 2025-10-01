Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Momentul când șoferul unei mașini pierde controlul și intră cu viteză într-o autoutilitară în Suceava

Accident grav, ieri după amiază, în localitatea suceveană Arbore, surprins de o cameră de supraveghere. 

de Redactia Observator

la 01.10.2025 , 08:23

În imagini se observă cum şoferul unei maşinii pierde controlul volanului, intră cu viteză pe contrasens şi se izbeşte cu putere de o autoutilitară.

În urma impactului extrem de violent, ambii şoferi au primit de urgenţă îngrijiri medicale la faţa locului, iar ulterior au fost transportaţi la spital.

Poliţiştii fac acum cercetări pentru a stabili, mai exact, cum s-a produs accidentul.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident suceava camere de supraveghere
Înapoi la Homepage
Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator
Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator
Cine este Claudia, iubita lui Andrei Niculae de la Power Couple 2026. De cât timp formează un cuplu cu prezentatorul
Cine este Claudia, iubita lui Andrei Niculae de la Power Couple 2026. De cât timp formează un cuplu cu prezentatorul
David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion
David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion
O tânără de 20 de ani a păgubit JPMorgan cu o sumă uriașă. La proces, judecătorul nu s-a putut abține: Cineva de la bancă e tare prost
O tânără de 20 de ani a păgubit JPMorgan cu o sumă uriașă. La proces, judecătorul nu s-a putut abține: Cineva de la bancă e tare prost
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că reţelele sociale ar trebui interzise minorilor până la o anumită vârstă?
Observator » Evenimente » Momentul când șoferul unei mașini pierde controlul și intră cu viteză într-o autoutilitară în Suceava