Accident grav, ieri după amiază, în localitatea suceveană Arbore, surprins de o cameră de supraveghere.

În imagini se observă cum şoferul unei maşinii pierde controlul volanului, intră cu viteză pe contrasens şi se izbeşte cu putere de o autoutilitară.

În urma impactului extrem de violent, ambii şoferi au primit de urgenţă îngrijiri medicale la faţa locului, iar ulterior au fost transportaţi la spital.

Poliţiştii fac acum cercetări pentru a stabili, mai exact, cum s-a produs accidentul.

