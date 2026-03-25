Video Momentul când un șofer de 22 de ani lovește un cap de pod în Gherla. A rămas captiv în mașină
Prin momente dificile a trecut şi un tânăr şofer din Cluj care a lovit cu maşina un cap de pod pe centura orașului Gherla.
Momentul impactului a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă. Imaginile arată cum mașina părăsește șoseaua, izbește construcţia din beton şi rămâne pe jumătate răsturnată în şanţ.
Bărbatul de 22 de ani a rămas încarcerat la volan.
Paramedicii l-au găsit totuşi conştient şi cooperant şi l-au transportat la spital. Polițiștii urmează să stabilească cum s-a produs accidentul.
Articolul continuă după reclamă
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰