Prin momente dificile a trecut şi un tânăr şofer din Cluj care a lovit cu maşina un cap de pod pe centura orașului Gherla.

Momentul impactului a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă. Imaginile arată cum mașina părăsește șoseaua, izbește construcţia din beton şi rămâne pe jumătate răsturnată în şanţ.

Bărbatul de 22 de ani a rămas încarcerat la volan.

Paramedicii l-au găsit totuşi conştient şi cooperant şi l-au transportat la spital. Polițiștii urmează să stabilească cum s-a produs accidentul.

Articolul continuă după reclamă

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să ţineţi postul Paştelui integral? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰