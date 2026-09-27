Elev din Giurgiu, prins sub influența alcoolului la ora de conducere. Instructorul a plătit scump pentru asta

Un elev al unei școli de șoferi din Giurgiu a fost depistat sub influența alcoolului, chiar în timp ce lua ore de conducere. Bărbatul de 43 de ani se afla la volanul mașinii de școală, alături de instructor, atunci când autoturismul a fost oprit de polițiști. În urma incidentului, instructorul auto a fost amendat și a rămas fără permis pentru 90 de zile.

Incidentul a avut loc duminică, 27 septembrie, în jurul orei 11:30, pe strada Dudului din municipiul Giurgiu. Polițiștii au oprit pentru control un autoturism destinat pregătirii persoanelor care vor să obțină permisul de conducere.

La volan se afla un bărbat de 43 de ani, din Giurgiu, care efectua orele de practică, iar pe locul din dreapta se afla instructorul său auto, un bărbat de 45 de ani.

Avea 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat

Polițiștii l-au testat pe elev cu aparatul etilotest. Rezultatul indicat a fost de 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat. Deși elevul se afla la volan, legislația stabilește că, în timpul orelor de pregătire practică, instructorul auto poartă răspunderea juridică pentru deplasarea vehiculului pe drumurile publice.

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În urma celor constatate, polițiștii au decis sancționarea instructorului.

Instructorul auto a rămas fără permis pentru 90 de zile

Instructorul în vârstă de 45 de ani a primit o amendă în valoare de 1.946,25 de lei. În plus, polițiștii au dispus suspendarea dreptului său de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile.

Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu reamintește că instructorii auto poartă întreaga răspundere juridică pentru deplasarea vehiculului pe drumurile publice pe durata orelor de pregătire practică.

Surse din poliţie spun că cel mai probabil instructorul va contesta sancţiunea, pentru că nu mai poate profesa în următoarele 90 de zile fără permis şi până la un răspuns al instanţei, va putea să profeseze.