Un arbitru de fotbal care a condus meciuri în prima ligă s-a sinucis în faţa celor trei copii ai săi. Tânărul în vârstă de 30 de ani era în plin proces de divorţ şi accepta greu despărţirea. Chiar în ziua morţii, a postat pe Facebook un clip în care anunţa nenorocirea şi dădea vina pe soţie. Zguduită de tragedie, femeia spune în lacrimi că niciodată nu şi-a dorit moartea soţului. Mai mult, a încercat să îl salveze până în ultima clipă.

Gheorghe Moldovan şi-a luat zilele în curtea casei. Camerele de supraveghere îl arată cum a intrat pe poartă cu braţele pline de flori şi s-a îndreptat spre soţie şi cele trei fetiţe, care aleargă să îl întâmpine. Brusc, arbitrul a scos arma. Soţia a acţionat instantaneu.

"O ținea la brâu, a scos arma și a pus-o la cap. M-am năpustit asupra lui ca să-l opresc. Mi-am pus chiar viața în pericol ca să-l opresc pe el. M-am străduit până la ultima secundă să-l opresc, ca să nu facă asta", a povestit Irina Moldovan, soția lui Gheorghe Moldovan.

Arbitrul nu a putut fi oprit, însă. Fetele lui, toate sub cinci ani, au văzut totul.

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"Copilașii s-au dus toți deasupra lui și stăteau și plângeau. Au început toți să plângă. Atunci tatăl meu s-a apropiat, a luat fetele foarte repede și le-a dus în casă", a mai spus Irina Moldovan.

Poliţiştii spun că arbitrul deţinea legal arma cu care şi-a pus capăt zilelor. Cu câteva ore înaintea gestului extrem, Gheorghe Moldovan a făcut o ultimă postare pe Facebook.

"Datorită soţiei mele, am ajuns la etapa unde să îmi pun capăt zilelor. Sper ca acum să fii mai fericită şi sper să cunoască lumea adevărul", spusese fostul arbitru.

Gheorghe Moldovan era unul dintre cei mai cunoscuţi arbitri din Republica Moldova. A condus partide din Liga 1 și Liga 2 şi antrena o echipă de fotbalişti juniori. Psihologii repetă: sinuciderea nu rezolvă nicio problemă. Provoacă doar traume celor apropiaţi şi lasă în urmă multă durere.

"Aici a fost un act-manifest, nu doar un act de violenţă asupra propriei persoane, ci şi asupra altor persoane care au devenit martori. O astfel de traumă majoră lăsată neadresată cicatrizează urât de cele mai multe ori", a explicat Gabriel Diaconu, medic psihiatru.

În România există linia telefonică europeană de asistenţă antisuicid şi campanii periodice împotriva depresiei, organizate de asociaţii. Statisticile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii spun că opt din 10 sinucideri sunt în rândul bărbaţilor.