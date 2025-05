În imaginile surprinse de camere de supraveghere din zonă, se observă cum doi indivizi dau târcoale maşinii parcate în faţa blocului. Este puţin trecut de ora 2 dimineaţă, iar strada din Orăştie este pustie. La un moment dat, unul dintre ei aruncă ceva spre maşina, care i-a foc imediat.

"Din somn m-am trezit când a explodat. Am crezut că e cutremur şi se răstoarnă blocul. Şi când am văzut un foc mare, vă daţi seama că am făcut atac de panică că sunt cardiacă. Mi-am zis: ajunge la geamuri, ajunge la oameni şi ard", povesteşte o martoră.

Până ca locatarii să se dezmeticească, cei doi indivizi s-au făcut nevăzuţi. Au lăsat în urmă imaginile de pe camera de supraveghere, maşina care ardea ca o torţă şi flăcările care ajungeau la etajul trei al clădirii. "După bubuitură am auzit pe aici mişcare, oameni, o flacără înaltă. Cam 3 metri de înaltă", spune un martor.

Pompierii au reuşit într-un final să stingă incendiul. În urma lui, a rămas un morman de fiare. "Au constatat că autoturismul ardea generalizat. În urma incendiului termic provocat de flăcări au ars tencuiala decorativă de pe casa scării, autoturimul fiind aflat în apropierea intrării, şi au fost sparte 2 geamuri de la uşa clădirii. O cauză probabilă. Acţiunea intenţionată", a declarat Lucian Morogan, ISU Hunedoara.

Incendiatorii sunt căutaţi

Poliția cere ajutorul pentru a-i identifica pe incendiatori. "A fost instituit un cerc de suspecţi şi depun eforturi pentru a identifica persoanele implicate, fiind constituit un dosar de cercetare penală de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere prin incendiere", a declarat Bogdan Niţu, IPJ Hunedoara.

Apropiaţii păgubitului cred că motivul gestului extrem ar putea fi gelozia. Ei cred că incendiatorul este fostul partener al iubitei acestuia, supărat că tânăra are o nouă relaţie.

