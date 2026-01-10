Președintele Donald Trump a respins, vineri, ideea unei misiuni militare pentru a-l captura pe președintele rus Vladimir Putin, similar operațiunii prin care forțele speciale americane l-au arestat pe fostul lider venezuelean Nicolás Maduro în cadrul unei operațiuni militare în Caracas, transmite Mediaite.

Reacția lui Trump întrebat dacă îl va captura pe Putin cum a făcut-o cu Maduro - Sursa: Captură foto X

Întrebarea a venit din partea corespondentului de la Fox News Peter Doocy, într-un moment în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sugerat, făcând referire la raidul asupra lui Maduro, că dacă dictatorii pot fi astfel "trataţi", atunci Statele Unite ar putea ști ce urmează să facă în cazul ihmilor care poartă războaie precum cel din Ucraina.

Trump a fost întrebat la o întâlnire cu directori din industria petrolieră: "Ați ordona vreodată o misiune pentru a-l captura pe Vladimir Putin?"

Trump a răspuns clar că nu crede că o asemenea misiune va fi necesară și a subliniat că a avut întotdeauna o relație "bună" cu liderul rus, deși a afirmat că este "foarte dezamăgit" de evoluția situației din Ucraina.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Președintele american a comentat, totodată, războiul din Ucraina, spunând că a rezolvat opt conflicte în trecut și exprimându‑și regretul că nu a putut încheia mai repede războiul dintre Ucraina și Rusia, care continuă de peste trei ani. Trump a precizat că Rusia a suferit pierderi importante de vieți omenești și că economia rusă este slabă, dar că este de așteptat ca situația să ajungă la o înțelegere.

Comentariile sale intervin pe fondul contextului internațional actual, în care operațiuni militare americane neobișnuitem cum a fost capturarea lui Maduro, au stârnit dezbateri privind limitele acțiunilor externe ale Statelor Unite și implicațiile strategice într‑un moment de tensiuni globale ridicate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰