Localnicii unui sat din judeţul Argeş sunt revoltaţi, după ce firma care face lucrări la reţeaua de canalizare le-a distrus străzile. Drumurile sunt pline de gropi, noroi, iar gheaţa care s-a depus peste, este fix "cireaşa de pe tort". Mai mult, semnalizările pentru şanturile din carosabil au fost improvizate. În loc de piloni, lucrătorii au folosit crengi şi beţe, pe care le-au înfipt în nămol.

Aşa arată străzile din satul argeşean Smeura, după ce au început lucrările la reţeaua de canalizare. Drumurile au devenit adevărate capcane pentru şoferi.

"Ne-am împotmolit cu maşinile pe Drumul Morii. Este jale. Uitaţi, filmaţi aici puţin. Filmaţi aici cum eu mă scufund la 100 de kilograme, dar o maşină la două tone?", spune un bărbat.

"Acum, de când au băgat conducta asta, e nenorocire.", spune alt bărbat.

"Acolo, în curbă, e şanţ. Are 30-40 de metri şanţul acela, în lungime.", spun poliţiştii.

Mai mult, semnalizările sunt mai degrabă improvizaţii.

"Uitaţi lucrarea cum este făcută şi cum au balizat cei de la Apa Canal. De fapt, balizat cu beţe. Fără nimic altceva. Fără piloni, fără balize, doar beţe înfipte în pământ.", adaugă un localnic.

"Noi am rămas ieri cu maşina, am sunat la primărie şi nu a venit nimeni. Nu ştim ce să facem, unde să mai sesizăm. Am sunat şi la poliţie, să vină poliţia să vadă ce drum avem, ce condiţii avem. Trebuie semnalizat, că se circulă şi cu viteză. Este gheţuş pe jos.", spune alt localnic.

Localnicii sunt disperaţi şi acuză firma de construcţii că a executat lucrările fără simţ de răspundere.

"Responsabil de lucrare este firma Bugaru Trans. Din păcate, crează mari neplăceri locuitorilor din comuna Moşoaia. Vor fi notificaţi în sensul acesta şi, de luni de când vor veni, vor suporta rigorile contractuale. Îmi cer scuze tuturor celor care au avut aceste neplăceri şi nu au decât să se îndrepte împotriva lor pentru recuperarea eventualelor prejudicii suferite.", spune Mihai Marinescu, director SC APA CANAL ARGEȘ.

Oamenii cer refacerea urgentă a drumurilor şi verificarea firmei. Proiectul la reţeaua de canalizare a început încă din vara anului trecut.

