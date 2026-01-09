Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Când vor putea românii să vadă preţul real al proprietăţilor. Implementarea sistemului E-Proprietatea întârzie

Impozitele cresc din nou de anul viitor. Statul vrea să implementeze sistemul E-Proprietatea prin care impozitarea să ţină cont de valoarea de piaţă a locuinţelor, ceea ce va duce, în multe cazuri, la dublarea sau chiar la triplarea taxelor. Românii vor şti însă, la fel ca alţi europeni, care este preţul real al proprietăţilor şi nu vor mai cădea în plasa speculanţilor.

de Greta Neagu

la 09.01.2026 , 19:39

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Este ceea ce Guvernul şi-a asumat, prin PNNR, că va face chiar de luna aceasta.

"Prin acest plan ne-am asumat o zonă de creştere a fiscalităţii la proprietăţile imobiliare; ajustarea valorii proprietăţilor la o valoare cât mai apropiată de cea de piaţă" a explicat analistul financiar Alexandra Smedoiu.

Articolul continuă după reclamă

Nimeni nu monitorizează piaţa imobiliară din România. Soluţia propusă

Implementarea întârzie, însă, pentru că în România nimeni nu monitorizează piaţa imobiliară, iar munca de colectare a datelor este complicată. Statul ar trebui să adune informaţii de la evaluatori, notari sau chiar de la Cadastru pentru a lansa o bază de date naţională prin care toată lumea să ştie cât valorează proprietăţile şi ce impozit trebuie plătit.

"Singura şansă ar fi să facă exact cum s-a făcut în Franţa, Marea Britanie şi alte ţări civilizate, unde toate preţurile de tranzacţionare sunt publice" a spus agentul imobiliar Georgian Marcu.

Şi Marea Britanie are un sistem similar, funcţional din 1995.

"Lipsa datelor influenţează în mod negativ pe toţi. În momentul în care piaţa o ‘ia razna’, preţurile se duc foarte tare în sus, s-ar putea lua măsuri pentru temperarea creşterii de preţ" a explicat agentul imobiliar Georgian Marcu.

Proprietarii nu îşi vor mai putea supraevalua locuinţele

Iar proprietarii nu şi-ar mai putea supraevalua locuinţele, cum se întâmplă acum.

"Dacă văd o plajă de preţuri de 20-30% - întotdeauna vor încerca să-şi evalueze bunul în plaja superioară şi atunci e clar că există şi o creştere artificială a preţurilor" a explicat specialistul în imobiliare Ana-Maria Istrati.

Sistemul vine, însă, cu un preţ.

"Preţul" sistemului E-Proprietatea

"Dacă ar fi să ne gândim că în sistemul E-Proprietatea vor fi luate în calcul preţurile de tranzacţionare, din start vom vedea o ajustare la dublu, practic" a explicat Ana-Maria Istrati.

Practic, un apartament de două camere situat în zona zero a Capitalei, în Piaţa Victoriei, ar putea avea un impozit anual de 610 lei de la 356 de lei cât este acum. Şi asta după ce impozitele pentru locuinţe s-au dublat, la începutul anului.

Analiştii au şi alte nemulţumiri.

"Va genera costuri foarte, foarte mari de implementare şi administrare" a punctat specialistul în fiscalitate Gabriel Biriş.

Când va fi gata sistemul nu se ştie încă, reprezentanţii de la Finanţe nu au răspuns solicitărilor Observator.

Greta Neagu
Greta Neagu Like
imobiliare locuinte impozite
Înapoi la Homepage
Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Averea fabuloasă pe care a strâns-o “Zeiţa de la Montreal”
Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Averea fabuloasă pe care a strâns-o &#8220;Zeiţa de la Montreal&#8221;
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări”
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări”
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să renunţaţi la gaze?
Observator » Ştiri economice » Când vor putea românii să vadă preţul real al proprietăţilor. Implementarea sistemului E-Proprietatea întârzie