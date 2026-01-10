Antena Meniu Search
Video Copil strivit de un dulap într-o grădiniță din Baia Mare. Incidentul s-a petrecut sub ochii părinţilor

Incident grav la o grădiniţă din Baia Mare. Un copil a ajuns la spital după ce a fost strivit de un dulap. Băiatul a încercat să îşi ia haina din cuier atunci când mobilierul s-a prăbuşit peste el.
 

de Redactia Observator

la 10.01.2026 , 09:03

Scenele de groază s-au întâmplat sub ochii părinţilor, care veniseră să-l ia acasă la prânz. Grădiniţa era în plin proces de reamenajare. A fost deschisă o anchetă internă pentru a vedea cum a fost posibil un asemenea incident. 

Copilul a fost preluat de un echipaj SMURD și transportat la Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare, unde a rămas internat. Din fericire, starea lui este bună și se află în afara oricărui pericol.

Băiatul a încercat să îşi ia haina din cuier, iar mobilierul s-a prăbuşit peste el

Incidentul a avut loc la grădinița cu program prelungit "Otilia Cazimir" din Baia Mare, în jurul orei 12:00. Copilul se îmbrăca însoțit de educatoare pentru că veniseră părinții după el. Acesta a tras de haina care era agățată pe un umeraș, moment în care dulapul a căzut peste el, lovindu-l puternic în zona capului. Cel mai probabil mobilierul era deja desprins din perete, dar nu și îndepărtat, astfel că nimeni nu și-a dat seama de pericol. 

Reprezentanții primăriei Baia Mare spun că la grădinița respectivă a început deja schimbarea mobilierului, lucru care urma să se întâmple și pe holul respectiv. La nivelul inspectoratului școlar Maramureș s-a deschis o anchetă internă, iar cazul a fost preluat și de poliție.

S-a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, dar nimeni nu este învinuit.

