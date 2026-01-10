Antena Meniu Search
Video Un bărbat care a furat o maşină, prins cu ajutorul unei benzi cu țepi după o urmărire ca-n filme în Dej

O urmărire ca în filme a avut loc vineri seară pe străzile din Dej. Un tânăr care nu are permis de conducere a ajuns în vizorul poliției după ce a furat un autoturism. Bărbatul a refuzat să oprească la semnalele agenţilor.

de Alex Prunean

la 10.01.2026 , 15:44

Individul de 35 de ani a fost oprit în cele din urmă, chiar în centrul Dejului, cu un dispozitiv Spike Strip, adică o bandă metalică cu țepi așezată de poliţişti de-a latul șoselei pentru oprirea forțată a autoturismelor. Înainte șoferul a gonit cu poliția pe urme kilometri întregi. 

Totul a început în jurul orei 19 când un tânăr a anunțat la 112 că i-a fost furată mașina din fața locuinței. Politiștii au reușit să intercepteze autoturismul la aproximativ 20 de kilometri distanță, aproape de intrarea în Dej. I-au făcut semn șoferului să oprească, dar acesta a accelerat, astfel că agenţii au pornit în urmărirea lui. 

Au fost constituite aproximativ 3 filtre pe parcursul traseului, dar tot nu a putut fi oprit pentru că șoferul a încercat să-și piardă urma pe străzile înguste din centrul Dejului.

În cele din urmă, autoturismul a fost imobilizat cu acel dispozitiv special, dar șoferul a coborât din mașină și a luat-o la fugă pe jos. A fost prins la câteva străzi distanță, dus la audier, iar mai apoi reținut pentru 24 de ore. 

Tânărul care a anunțat la 112 că i-a fost furat autoturismul nu a mai vrut să depună și plângere scrisă.

