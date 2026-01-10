Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Şeful IPJ Dolj, găsit mort în birou la puţin timp după ce a ajuns la muncă. Colegii spun că a făcut infarct

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj anunță cu profund regret că, în cursul zilei de sâmbătă, 10 ianuarie, a încetat din viață inspectorul-șef al instituției, comisar-șef Marius-Daniel Mîrzacu, la vârsta de 51 de ani. Conform colegilor săi, Mîrzacu se afla la birou când a suferit cel mai probabil un infarct.

de Redactia Observator

la 10.01.2026 , 14:40
A murit șeful comisar al IPJ Dolj. Colegii l-au găsit la serviciu după ce a făcut infarct - Sursa: Facebook/ Ministerul Afacerilor Interne

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Născut în anul 1974 la Ștefănești, județul Argeș, Marius-Daniel Mîrzacu a ocupat din 2024 funcția de împuternicit pe postul de inspector-șef al IPJ Dolj, iar din noiembrie 2025 câștigase concursul pentru această funcție. Anterior, a condus Serviciul Anticorupție din Poliție la nivelul județului Argeș. 

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Și Ministerul Afacerilor Interne a transmis un mesaj de condoleanțe: "Suntem alături de colegii din Poliția Română, în aceste momente de profundă durere. Comisarul-șef Marius-Daniel Mîrzacu va rămâne în memoria noastră ca un profesionist dedicat, care și-a îndeplinit misiunea cu responsabilitate, demnitate și devotament față de cetățeni. Sincere condoleanțe familiei îndoliate! Dumnezeu să-l odihnească în pace!".

 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ipj dolj deces ipj comisar mort dolj
Înapoi la Homepage
Afacerea care l-a făcut bogat pe Cristian Boureanu de la Survivor România. E plin de bani!
Afacerea care l-a făcut bogat pe Cristian Boureanu de la Survivor România. E plin de bani!
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări”
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări”
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să renunţaţi la gaze?
Observator » Evenimente » Şeful IPJ Dolj, găsit mort în birou la puţin timp după ce a ajuns la muncă. Colegii spun că a făcut infarct