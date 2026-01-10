Şeful IPJ Dolj, găsit mort în birou la puţin timp după ce a ajuns la muncă. Colegii spun că a făcut infarct

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj anunță cu profund regret că, în cursul zilei de sâmbătă, 10 ianuarie, a încetat din viață inspectorul-șef al instituției, comisar-șef Marius-Daniel Mîrzacu, la vârsta de 51 de ani. Conform colegilor săi, Mîrzacu se afla la birou când a suferit cel mai probabil un infarct.

Născut în anul 1974 la Ștefănești, județul Argeș, Marius-Daniel Mîrzacu a ocupat din 2024 funcția de împuternicit pe postul de inspector-șef al IPJ Dolj, iar din noiembrie 2025 câștigase concursul pentru această funcție. Anterior, a condus Serviciul Anticorupție din Poliție la nivelul județului Argeș.

Și Ministerul Afacerilor Interne a transmis un mesaj de condoleanțe: "Suntem alături de colegii din Poliția Română, în aceste momente de profundă durere. Comisarul-șef Marius-Daniel Mîrzacu va rămâne în memoria noastră ca un profesionist dedicat, care și-a îndeplinit misiunea cu responsabilitate, demnitate și devotament față de cetățeni. Sincere condoleanțe familiei îndoliate! Dumnezeu să-l odihnească în pace!".

