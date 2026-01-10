Video Risc major de avalanșe în mai multe masive montane. Avertismentul salvamontiştilor
În mai multe masive montane din ţară există risc de avalanşe. În acest context, salvamontiștii trag un semnal de alarmă şi îi avertizează pe pasionaţi să nu se aventureze pe traseele montane.
Salvamontiștii avertizează că, în urmă ninsorilor și vântului din ultimele zile, în Munții Făgăraș, în zonele înalte, la altitudini de peste 1.800 de metri, s au format plăci de vânt de dimensiuni semnificative. Mai mult, aceștia transmit că au avut loc deja câteva avalanșe spontane , de dimensiuni considerabile.
De asemenea, potrivit meteorologilor, în Munții Făgăraș, dar și în Bucegi și Țarcu-Godeanu există risc mare de avalanșe.
De aceea, salvamontiștii montani nu recomandă deplasarea în zonele înalte, mai ales dacă nu avem experiență în asemenea condiții și nu sîntem dotați cu echipament adecvat. Totodată, Foarte important înainte de a porni în drumeții montane este să ne informăm despre starea vremii, să-i anunțăm pe salvamontiști de prezența noastră pe munte și să nu ne abatem de la traseele marcate. Așadar salvatorii montani îndeamnă la prudență și responsabilitate.
Avalanșe spontane s-au produs în Munții Făgăraș
