Acuzaţii grave la adresa medicilor din Constanţa. Doi copii sunt în moarte cerebrală după ce au fost operaţi la Spitalul Judeţean. Părinţii spun că s-au lovit de nepăsarea doctorilor care, dacă ar fi acţionat la timp, ar fi putut să le dea micilor pacienţi o şansă de supravieţuire. Spitalul a deschis o anchetă internă, iar luni va ajunge la Constanţa şi corpul de control al ministerului Sănătăţii.

Denis are 2 ani şi 5 luni. A ajuns la Spitalul Judeţean din Constanţa înainte de Crăciun cu dureri abdominale. A fost internat, dar starea sa de sănătate s-a degradat în câteva ore. Părinţii spun că băieţelul abia mai putea respira, dar medicii încă nu reuşiseră să îi pună un diagnostic. Doar după ce ar fi insistat i s-a făcut un CT şi au aflat de ce suferea micuţul: volvulus intestinal cu necroză, o afecţiune extrem de gravă în care intestinul subţire se sugrumă singur şi blochează irigarea cu sânge. A intrat de urgenţă în operaţie. Imediat după, s-au lovit de nepăsarea personalului, acuză părinţii.

Diagnosticul pus după insistențele părinților: o afecțiune extrem de gravă

"Ni s-a spus cumva răstit că ce vrem să aflăm. Copilul este într-o stare foarte gravă şi că atât poate să ne zică", a povestit Valeriu Briceag, tatăl băiatului.

Familia reclamă că imediat după operaţie, băieţelul nu a fost consultat neurologic pentru a se vedea dacă septicemia a afectat creierul.

"Sâmbătă seara am început să ne gândim la un posibil transfer. A fost o ieşire nervoasă oarecum, atunci când am cerut informații despre cum putem transfera copilul", a continuat tatăl lui Denis.

Transferul la București și vestea devastatoare

Copilul a ajuns în cele din urmă la Spitalul Grigore Alexandrescu, iar diagnosticul este crunt.

"S-a aflat că există şi edem cerebral şi era ireversibil, iar şansele de supravieţuire sunt spre zero şi un pneumotorax drept. De ce nu s-a făcut la Constanța şi nu s-a văzut la Constanţa şi s-a văzut aici, când nu s-a mai putut face nimic", a precizat părintele.

Un alt copil, același spital, același deznodământ

În aceeaşi situaţie este şi o fetiţă de doar şase ani. Anca a fost operată la acelaşi spital din Constanţa de o banală apendicită şi a ajuns la Bucureşti în moarte cerebrală. Mama face şi ea acuzaţii grave. La 10 minute după ce a ieşit din operaţie, micuţa a intrat în stop cardiorespirator.

"A venit doamna doctor, a luat-o la palme, să vadă dacă are reacţie, nu avea nicio reacţie. A ţipat la personalul care trebuia să se uite la ea că nu a fost în stare să se uite la fată, că nu a observat mai repede. A stat în stop cam cinci minute", a spus mama fetiţei.

Şi Anca a fost transferată în Capitală.

"Să plătească pentru aceşti doi copii nevinovaţi. Cu acelaşi diagnostic, edem cerebral amândoi, moarte cerebrală amândoi, din acelaşi spital", a declarat mama fetiţei.

Reacţia ministrului Sănătăţii

Luni ajunge la Constanţa corpul de control al Ministerului Sănătăţii după scandalul gărzilor. Va fi investigat şi cazul celor doi copii.

"Am fost în contact cu preşedintele Colegiului Medicilor din România care va demara o anchetă medicală cu privire la conduita terapeutică", a specificat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

În urmă cu câteva zile, mai mulţi influenceri au vrut să scoată cu forţa o pacientă din Spitalul Judeţean Constanţa, pe motiv că nu este îngrijită corespunzător.

